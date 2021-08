Bắt giữ gần chục thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng "bốc đầu" xe máy

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 15:32 PM (GMT+7)

Ngày 25/8, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ gần 10 trường hợp thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông vào tối 22/8/2021 vừa qua.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô phóng nhanh, lạng lách, "bốc đầu" bị lực lượng CATP Việt Trì tuần tra phát hiện bắt giữ

Trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ tuần tra kiểm soát gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động Công an thành phố (CATP) Việt Trì phát hiện 1 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai lực lượng, kịp thời ngăn chặn và bắt giữ số thanh thiếu niên trên. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng vi phạm khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Phú Thọ như: huyện Phù Ninh, Lâm Thao và TP Việt Trì.

CATP Việt Trì đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe mô tô, 2 giấy tờ xe các loại.

