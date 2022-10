Bắt giam người từng livestream trước Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận

Nhóm nghi can có khoảng 10 người bịt mặt vô cớ chém ba người gây thương tích và khi công an triệu tập làm việc còn cố tình gây rối, livestream lên Facebook.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) bắt tạm giam với bị can Nguyễn Hồng Tân (tức Trắng, 22 tuổi) và Lê Ngọc Trọng (23 tuổi) về tội cố ý gây thương tích.

Công an đọc lệnh bắt giam một trong hai bị can. Ảnh LL.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3-2 (mùng 3 Tết) anh Nguyễn Hoàng Kim Phát (28 tuổi) đang ngồi nhậu cùng 2 người thân trong nhà ở đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, thị xã La Gi thì Tân, Trọng cùng khoảng 8 thanh niên khác mặc quần áo tối màu, bịt mặt đi 2 xe ô tô và 3 xe máy cầm hung khí như rựa, mã tấu, gậy bóng chày... bất ngờ lao vào đánh chém.

Khi thấy các nạn nhân bỏ chạy, nhóm này cùng rời khỏi hiện trường. Theo kết quả giám định thương tật, anh Nguyễn Hoàng Kim Phát bị thương tật tỷ lệ 27%; hai người thân lần lượt có tỷ lệ thương tật là 7% và 3%.

Lực lượng Cảnh sát đưa bị can di lý về trại tạm giam.

Ngày 24-2-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích để điều tra.

Theo Công an thị xã La Gi, quá trình điều tra, ngày 4-3, công an triệu tập Nguyễn Hồng Tân đến làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận và Tân đã tự đập đầu vào tủ kính nhằm gây khó khăn, áp lực cho cơ quan Công an trong công tác điều tra vụ án.

Sau khi tự đập đầu, Tân trèo ra cổng trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự trên đường Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết và được hỗ trợ của người nhà đứng đợi sẵn livestream lên Facebook hô hào lôi kéo nhiều người hiếu kỳ tập trung trên đường gây ách tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng.

An ninh được thắt chặt khi thực hiện lệnh bắt giam hai bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 4 trường hợp trong đó có vợ và một số người thân của Tân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với vụ cố ý gây thương tích, tháng 9-2022, Cơ quan điều tra Công an thị xã La Gi đã khởi tố 4 bị can khác cùng tham gia vụ án trên.

Một bị can được đưa ra xe đặc chủng.

Hiện Công an thị xã La Gi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi cũng thông báo những người có liên quan đến vụ án trên nhanh chóng đến Cơ quan Công an thị xã La Gi đầu thú để được hưởng khoan hồng.

