Bắt giám đốc một công ty địa ốc ở Bình Dương

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1983, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Minh là giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh địa chỉ: lô M6, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sau khi môi giới bán một thửa đất tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, mặc dù không phải là chủ đất, nhưng Nguyễn Văn Minh đã tự ý phân thành 7 lô nhỏ và đưa thông tin gian dối Công ty Phúc Anh là chủ sử dụng các lô đất để chào bán cho khách hàng.

Ngày 22/3/2021, Minh đã sử dụng pháp nhân Công ty Phúc Anh ký hợp đồng chuyển nhượng 1 lô đất trên thửa đất trên cho bà H (ngụ TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) với giá trị 900 trăm triệu đồng. Dù đã nhận đủ tiền nhưng Minh không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng của bà H.

