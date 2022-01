Bắt Giám đốc mở 14 công ty "ảo", chiếm hơn 155 tỷ của ngân hàng

Tính đến cuối năm 2021, Phương đã chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng số tiền cho vay không có tài sản bảo đảm...

Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với Phạm Vũ Phương (SN1979, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Khách sạn Trường Huy tại phường Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phương.

Theo hồ sơ vụ việc, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2017, Phạm Vũ Phương đã nhờ người thân đứng tên thành lập tổng cộng 14 doanh nghiệp để xin vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.

Quá trình làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, Phương đã nâng khống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để vay vốn; lập khống tổng cộng 186 hợp đồng mua và bán vật liệu xây dựng, ký 97 hợp đồng tín dụng để được giải ngân tổng số tiền hơn 1.142 tỷ đồng (gồm khoản vay có tài sản bảo đảm và khoản vay không có tài sản bảo đảm).

Toàn bộ số tiền này, các chủ doanh nghiệp đều chuyển vào tài khoản cá nhân của Phạm Vũ Phương, sau đó, Phương đã rút tiền mặt sử dụng không đúng mục đích.

Sau khi vay, Phương không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, không hợp tác với ngân hàng để xử lý nợ và hiện không còn khả năng thanh toán, chỉ trông chờ vào việc bán tài sản bảo đảm để trả nợ.

Tính đến ngày 25/12/2021, Phương đã chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng số tiền cho vay không có tài sản bảo đảm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã thi hành lệnh khám xét trụ sở các doanh nghiệp và chỗ ở của bị can để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

