Bắt gần 3.000 đối tượng tổ chức và "con bạc" trong 9 ngày Tết

Thứ Hai, ngày 07/02/2022 18:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 7/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 đối tượng hình sự, bắt 181 đối tượng ma túy và 2.748 đối tượng cờ bạc.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, trước và trong dịp Tết Nguyên đán, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, tăng cường nhiều biện pháp công tác, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu vừa bảo đảm ANTT, vừa phòng, chống dịch COVID-19 để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

“Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình an ninh được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự trung bình hằng ngày giảm 13,4 vụ/ngày so với dịp Tết Nguyên đán 2021; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa giảm hẳn so với dịp Tết Tân Sửu 2021. Có được kết quả đó là do Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ về tiếp tục tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán 2022…”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bên cạnh đó, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 đối tượng hình sự; bắt 181 đối tượng ma túy, 2.748 đối tượng cờ bạc; thu giữ 851kg pháo các loại, vận động, thu hồi 312 khẩu súng, 9.826 viên đạn, 26 lựu đạn và một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ… Tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với dịp Tết Nguyên đán 2021.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân” trong CAND, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, CBCS công tác ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới bảo đảm vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trợ cấp khó khăn cho 810 trường hợp; tặng quà đối với 1.338 cháu là còn CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết.

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; tổ chức tốt chế độ, chính sách đối với CBCS, nhất là lực lượng Công an xã, cán bộ tham gia phòng, chống dịch chưa được nghỉ Tết...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Nhâm Dần 2022, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ và các nhiệm vụ công tác công an để tạo được những bước đột phá, tạo đà cho năm 2022. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2022 với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đáng chú ý, Bộ trưởng cũng yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tập trung điều tra, xử lý nghiêm những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19...

