Bắt kẻ sàm sỡ nhiều phụ nữ tại shop thời trang

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 15:08 PM (GMT+7)

Tuấn từ Hà Tĩnh vào Phú Quốc (Kiên Giang) làm nghề ngư phủ và có hành vi sàm sỡ với nhiều phụ nữ ở shop thời trang nên bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 4-8, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phan Anh Tuấn (SN 1988; ngụ Hà Tĩnh), vì có hành vi sàm sỡ với những phụ nữ bán hàng ở shop thời trang.

Đối tượng Phan Anh Tuấn tại cơ quan công an (ảnh do công an cung cấp)

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 2-8, tại shop thời trang C. (khu phố 3, thị trấn An Thới), Tuấn đã có những hành động sàm sỡ những người bán hàng ở shop này. Trước đó một ngày, Tuấn cũng giở trò tương tự tại một shop thời trang khác gần đó. Sự việc đã được người dân trình báo công an địa phương nên lực lượng chức năng vây bắt đối tượng.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do có ý định làm quen những người phụ nữ bán tại shop thời trang với mục đích quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Vì thế, Tuấn giả vờ làm người mua đồ để sàm sỡ rất nhiều lần đối với các nữ nhân viên shop thời trang nhưng bị chống đối.

