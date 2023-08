Bắt chủ nhà cùng 1 người đuổi đánh tài xế đậu xe trước cửa nhà

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ngày 12-8 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thanh (tức Thanh "ve chai"; SN 1973, thường trú tỉnh Bình Dương) và Kiều Anh Huy (SN 1985, thường trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đã từng xảy ra nhiều vụ đánh người gây thương tích chỉ vì đậu xe trước cửa nhà

Theo hồ sơ, tối 9-8, anh Đ.X.C điều khiển ô tô tải giao hàng đến tiệm tạp hóa trên đường N2, khu phố Thống Nhất 1. Khi tới nơi, anh C. đậu xe trước nhà Thanh, cạnh tiệm tạp hóa. Lúc này, Thanh cùng vợ về đến trước nhà. Thấy xe anh C. đậu chắn cửa ra vào nên chửi bới.

Sau đó, Thanh cùng Huy và một số người dân gần đó dùng tuýp sắt, cây gỗ đuổi đánh anh C, làm nạn nhân bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện cấp cứu.

Thanh, Huy cùng một số người liên quan bị đưa về trụ sở công an.

