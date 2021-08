Bắt 9X cho vay lãi suất “cắt cổ”, thu giữ nhiều ô tô

Thứ Năm, ngày 26/08/2021 17:16 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều ô tô, xe máy trong quá trình điều tra, khám xét nơi ở của Long.

Mai Văn Long cùng các tang vật bị thu giữ. (Nguồn: CA tỉnh Ninh Bình)

Ngày 26/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình đã phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Mai Văn Long (SN 1994, hộ khẩu thường trú ở tổ 10, phường Tân Bình, hiện trú tại tổ 18, phường Trung Sơn, TP.Tam Điệp) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khám xét chỗ ở của Mai Văn Long, cơ quan công an thu giữ 5 xe ô tô, 19 xe mô tô, 120 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Mai Văn Long hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2021 với lãi suất từ 120% đến 200%/ năm, đây là mức lãi suất gấp 5,4 đến 10 lần mức lãi suất quy định của Nhà nước. Người vay nợ đều phải có tài sản thế chấp như xe ô tô, xe mô tô, điện thoại, laptop… và cắt lãi luôn một tháng trong khoản tiền vay.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Long đã cho khoảng 80 người vay với số tiền hơn 700 triệu đồng, thu lợi bất chính 96 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Tam Điệp đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-9x-cho-vay-lai-suat-cat-co-thu-giu-nhieu-o-to-50202126817175695.htmNguồn: http://danviet.vn/bat-9x-cho-vay-lai-suat-cat-co-thu-giu-nhieu-o-to-50202126817175695.htm