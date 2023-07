Bắt 5 đối tượng xông vào nhà vợ chồng cụ già đánh đập, cướp tài sản

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can là người trong một gia đình để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Trần Tuyết Ngoan (36 tuổi), Trần Tuyết Phương (42 tuổi), Huỳnh Chí Hiền (33 tuổi), Huỳnh Văn Xanh (45 tuổi) và Trần Chí Toàn (29 tuổi, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

5 đối tượng cướp tài sản của vợ chồng cụ ông ở Cà Mau

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 7/7, lợi dụng lúc ông Nguyễn Hữu Hiệp (70 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Lan (ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) đang ngủ say thì các đối tượng đột nhập vào nhà.

Tại đây, nhóm người trên đã đánh, đá liên tục vào người khiến vợ chồng ông Hiệp ngất xỉu, rồi cướp đi 5 chỉ vàng 24K, 20 triệu đồng, 1 điện thoại và 1 vòng cẩm thạch.

Sau khi gây án, các đối tượng xuống vỏ lãi (phương tiện di chuyển đường thủy – PV) để tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ Công an huyện Phú Tân đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng và bắt giữ 5 đối tượng nêu trên chỉ vài giờ sau đó.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

