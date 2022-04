Bắt 3 người trong vụ ô tô tông người đi xe máy rồi chém nạn nhân tử vong

Thứ Sáu, ngày 29/04/2022 09:03 AM (GMT+7) Chia sẻ

Vụ việc người đàn ông đi xe máy bị nhóm người đi ô tô rượt chém tử vong ngay trên đường, cơ quan điều tra đã bắt được 3 người có liên quan.

Chiều 28-4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người trong vụ nhóm người đi ô tô tông xe máy rồi rượt chém nạn nhân đi xe máy tử vong từng gây xôn xao trong dư luận trong nhiều ngày qua.

Các bị can trên bị khởi tối về tội giết người. Tuy nhiên, danh tính và địa chỉ cư ngụ của 3 bị can chưa được cơ quan điều tra thông tin.

Nhóm người đi ô tô bỏ chạy sau khi chém nạn nhân ngay trên đường. (Ảnh cắt từ camera của người dân ghi lại)

“Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan còn lại trong vụ án đang lẩn trốn ở nhiều nơi, nhiều tỉnh, thành nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Để không làm ảnh hưởng đến việc điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra sẽ công bố danh tính những người bị bắt vào thời điểm thích hợp nhất”- Đại diện công an tỉnh Bến Tre cho biết.

Trước đó, khoảng 22h, ngày 14- 4, ông Lưu Hoài Tâm (biệt danh Tửng Em sinh năm 1973, ngụ TP. Bến Tre) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đồng Văn Cống (xã Bình Phú, TP.Bến Tre) bất ngờ bị một xe ô tô 4 chỗ tông từ phía sau.

Khu vực mà cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng có liên quan

Cú tông mạnh khiến xe ông Tâm té ngã xuống đường. Lúc này ba người trên xe ô tô xuống xe, trong đó hai người cầm dao lao vào chém ông Tâm, một người khác kéo chiếc xe máy của ông Tâm vào lề đường.

Bị truy sát, ông Tâm bỏ chạy thì bị hai người trên ô tô tiếp tục đuổi chém. Chạy được một đoạn, ông Tâm bị té, hai người này tiếp tục cầm dao chém liên tục vào người nạn nhân rồi lên ô tô rời khỏi hiện trường. Ông Tâm được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Toàn bộ điễn biến của vụ chém người đã được camera của người dân ghi lại.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại cầu Cái Cấm (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) theo dõi việc khám xét nơi ở của 1 đối tượng có liên quan

Theo nguồn tin của PLO, nạn nhân là ông Lưu Hoài Tâm là người “có máu” tham gia chơi cờ bạc ở địa phương.

Liên quan đến vụ án trên, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn: https://plo.vn/bat-3-nguoi-trong-vu-o-to-tong-nguoi-di-xe-may-roi-chem-nan-nhan-tu-vong-post6779...Nguồn: https://plo.vn/bat-3-nguoi-trong-vu-o-to-tong-nguoi-di-xe-may-roi-chem-nan-nhan-tu-vong-post677910.html