Bắt 3 nghi phạm chặn xe đánh chết người ở Quảng Trị

Công an huyện Hướng Hoá phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ nhóm côn đồ chặn xe đánh chết người rồi tẩu thoát.

Chiều 17/12, Công an huyện Hướng Hoá cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng vừa xảy ra tại địa phương, gồm: Hồ Văn Hương (SN 1999), Hồ Văn Huy (SN 2006), Hồ Văn La (SN 2000), cùng ở thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị.

Trước đó, lúc 10h ngày 15/12, Công an huyện Hướng Hoá nhận được điện báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc có một nạn nhân ở huyện Hướng Hoá tử vong nghi do bị đánh chết.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an cử lực lượng vào cuộc điều tra và xác định, khoảng 19h ngày 14/12, anh Hồ Văn Hát (SN 1996); Hồ Văn Cối (SN 1986) và Hồ Văn Bi (SN 2002) sau khi uống rượu tại nhà ông Dem ở thôn Xa Re thì chở nhau đến khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá chơi. Khi đến Km1+300, Quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa phận giáp ranh giữa khóm 1 thị trấn Khe Sanh và thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp thì bị 3 người đi trên xe máy không rõ tên tuổi, địa chỉ chặn đánh làm Hồ Văn Hát bị đa chấn thương vùng đầu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song tử vong lúc 10h ngày 15/12.

Công an huyện Hướng Hoá phối hợp với phòng PC02, PC09 Công an tỉnh Quảng Trị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời phối hợp với Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) để truy xét và xác định nhóm thanh niên kể trên là nghi can liên quan đến cái chết của anh Hồ Văn Hát.

