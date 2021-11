Bắt 3 đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin trong thùng xe tải

Đường dây có sự tham gia của các đối tượng người Mông trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và đối tượng người Mông, tỉnh Điện Biên, câu kết với các đối tượng phạm tội ma tuý quốc tế ở vùng tam giác vàng, đặc biệt là ở bên Lào.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó giám đốc, Trưởng ban chuyên án (áo xanh) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai trao thưởng cho Công an tỉnh Lào Cai

Các đối tượng gồm: Thào A Sì (SN 1979, trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên); Tráng Seo Sang (SN 1996, trú tại Bản Mo 1, xã Xuân Hoà) và Ma Seo Quáng (SN 1993, trú tại bản Nặm Pau, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên).

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao thưởng cho các thành viên Ban chuyên án

Trước đó, ngày 4/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án do Đại tá Trần Quốc Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Trưởng Ban chuyên án.

Quá trình dày công theo dõi, các trinh sát đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Thào A Sì. Sì là mắt xích quan trọng trong đường dây, có mối quan hệ xã hội phức tạp tại tỉnh Lào Cai; đồng thời là đối tượng thân tín của trùm ma tuý bên Lào.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng 40 bánh heroin.

Một mũi trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lào Cai được giao nhiệm vụ nắm bắt di biến động của đối tượng Sì. Dưới vỏ bọc của một tiểu thương, chuyên bán các loại hàng hoá là thổ cẩm, nông sản ở các chợ vùng cao, Sì thường xuyên di chuyển trên các cung đường Tây Bắc nên việc theo dõi rất vất vả.

Sì có mối quan hệ thân thiết với hai đối tượng là Tráng Seo Sang và Ma Seo Quáng; đều là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, có biểu nghi vấn. Từ đây, các trinh sát đã phối hợp với Công an huyện Bảo Yên, tiếp tục nắm bắt di biến động của các đối tượng nghi vấn.

Sau nhiều ngày đêm áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai; Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lào Cai đã có căn cứ xác định Thào A Sì đã nhận ma tuý của đối tượng bên Lào, chuẩn bị mang ma tuý về tỉnh Lào Cai bán.

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xét hỏi đối tượng tại hiện trường.

Ngày 24/11, đối tượng Sì rời khỏi nhà. Cùng thời điểm này, hai đối tượng Sang và Quáng cũng di chuyển đến một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh huyện Bảo Thắng, Lào Cai để nhận hàng.

Khoảng 16h35', ngày 25/11, chiếc xe của Sì điều khiển về đến thôn Luông Đơ, xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Nhận định đây là thời điểm chín muồi, tổ công tác đã tiến hành quả tang Thào A Sì.

Quá trình khám xét đã thu giữ vật chứng là 40 bánh heroin, 1 xe ô tô tải, 1 dao nhọn, 2 điện thoại di động, hơn 12 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan. Ngay sau khi bắt giữ Sì, Đại tá Trần Quốc Huy đã cùng các trinh sát trực tiếp xét hỏi đối tượng tại trụ sở Công an xã Cốc San.

Từ các căn cứ thu thập được, ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Tráng Seo Sang và Ma Seo Quảng về hành vi mua bán ma tuý.

Để động viên, khích lệ kịp thời CBCS tham gia chuyên án, ngày 26/11, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai đã trao thưởng cho Công an tỉnh Lào Cai vì đã có thành thích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cũng trao thưởng kịp thời cho các thành viên của Ban Chuyên án.

