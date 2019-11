Bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã Bình Dương hội bị tố hiếp dâm bị điều chuyển công việc

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 15:00 PM (GMT+7)

Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương đã điều chuyển công việc của ông V từ bộ phận bảo vệ qua bộ phận hành chính để thuận tiện quá trình điều tra.

Ngày 28/11, ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Bình Dương cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) điều tra, xác minh vụ việc bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm thiếu nữ 18 tuổi. Theo ông Cường, cơ quan Công an đã mời ông N.S.V (46 tuổi, quê Nghệ An, là bảo vệ của trung tâm này) lên làm việc và lấy lời khai.

Em H. làm đơn tố cáo về việc mình bị dâm ô trong thời gian dài.

Được biết, ông V. làm bảo vệ tại đây suốt hơn 5 năm qua. Ông V. quê Nghệ An, cùng quê với H. Cán bộ làm việc tại trung tâm cho biết việc H. tố cáo ông V. khiến nhiều người bất ngờ vì ông V. những năm qua không có biểu hiện gì đáng ngờ.

Qua trao đổi điện thoại với báo chí vào chiều qua, ông V. phủ nhận thông tin hiếp dâm thiếu nữ như tố cáo, ông cho biết chỉ do H. là đồng hương nên ông xem như con cháu trong nhà, không hề có chuyện ông hiếp dâm như lời H. nói.

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương thuộc quản lý của Sở LĐ-TB&XH. Nơi xảy ra vụ tố cáo là cơ sở 2 của trung tâm này tại phường An Thạnh, thị xã Thuận An.

Trước đó, em H. (SN 2001) đã làm đơn gửi Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tố cáo một nhân viên của trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại khiến em từng có ý định tự tử.

Theo đơn tố cáo, giữa năm 2017, em H. bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương và bị một nhân viên của trung tâm này xâm hại nhiều lần. Việc này diễn ra đến năm 2019.

Đến năm 2019, H. được chuyển về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM trên đường Nơ Trang Long ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sau đó, H. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an về vụ việc.

