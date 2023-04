Bảo vệ ngân hàng kể lại thời điểm lao vào bắt kẻ cướp có súng

Cướp được hơn 800 triệu đồng nhưng không thoát Như PLO đã đưa tin, vụ cướp táo tợn xảy ra vào trưa ngày 17-4, tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng, nằm trên đường quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng. Ảnh: LÊ ÁNH Số tiền hơn 800 triệu đồng thu giữ tại hiện trường. Ảnh: LÊ ÁNH Hiện tại cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, HKTT tại tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp ngân hàng. Trước đó, 11 giờ 30 phút, khi ngân hàng chuẩn bị đóng cửa, Phát lấy một khẩu súng và ba lô trong áo khoác đen ra và bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà. Tiếp đó, Phát ném ba lô màu đen cho nhân viên của ngân hàng rồi leo lên quầy giao dịch nói: “Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng, chị không đưa là chị chết”. Vì quá hoảng sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy nhiều cọc tiền từ tủ bỏ vào ba lô màu đen. Khi lấy được tiền, Phát lấy ba lô màu đen đựng tiền và đi ra hướng cửa chính. Lúc này, Phát chĩa súng về phía một nhân viên bảo vệ ngân hàng yêu cầu mở cửa cuốn lên. Tuy nhiên, người nhân viên bảo vệ không mở thì bị Phát bắn một phát vào người bị thương nhẹ. Lúc này nhân viên bảo vệ cùng một số người dân (là khách đến giao dịch) đã vây bắt tên cướp, bất chấp nguy hiểm khi tên cướp vẫn cầm súng. Thấy vậy tên Phát chống trả quyết liệt,trong lúc giằng co Phát bị thương ở phần đầu, nhân viên bảo vệ cũng bị thương ở vùng mặt. Cơ quan công an thu một khẩu súng dạng ổ xoay, bên trong ổ không có đạn, một ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền hơn 800 triệu đồng và sáu viên đạn.