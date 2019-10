Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 15:05 PM (GMT+7)

Sau khi chờ mọi người trong nhà đi vắng, nạn nhân đã tự kích nổ mìn tự chế dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Ngày 28/10, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ nổ mìn tự chế khiến một người tử vong tại chỗ. Theo đó, vào khoảng 11h ngày 27/10, người dân khu Làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, bất ngờ nghe thấy 1 tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Nguyễn Trường T. (SN 1982, trú cùng địa chỉ trên).

Theo người dân địa phương cho biết, tiếng nổ phát ra rất lớn khiến mọi người tưởng nổ bình gas nên đã vội vàng chạy sang nhà anh T. Khi sang đến nơi, mọi người bàng hoàng phát hiện anh T. đã tử vong.

Tại hiện trường có nhiều vật dụng bị vỡ cùng mùi thuốc nổ nồng nặc. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng.

Bước đầu, Công an xác định vật liệu nổ là mìn tự chế nghi do chính nạn nhân tự kích nổ. (Ảnh minh họa)

Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ có mặt để khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cơ quan công an xác định vật liệu nổ là mìn tự chế nghi do chính nạn nhân tự kích nổ.

Được biết, nạn nhân là người nghiện lâu năm, gần đây có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý. Tại thời điểm xảy ra sự việc không có thành viên nào trong gia đình ở nhà. Theo người thân chia sẻ, sáng cùng ngày, anh T. không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.