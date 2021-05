Băng cướp chuyên "săn" các cặp sinh viên đang ngồi "tâm sự"

Thứ Sáu, ngày 14/05/2021 18:00 PM (GMT+7)

Khi bị lực lượng công an phát hiện kiểm tra hành chính, nhóm cướp nhí manh động dùng mã tấu chống trả lực lượng chức năng hòng bỏ trốn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 14/5, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự các đối tượng Ngô Thái Anh (16 tuổi, quê Bình Định), Diệp Vỹ Khang (16 tuổi, quê An Giang), Trịnh Lê Bảo Kha (18 tuổi) và Thái Gia Huy (17 tuổi, cùng ngụ phường Đông Hòa, TP.Dĩ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, các đối tượng điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường vắng trong khu vực làng ĐHQG TP.HCM nhằm tìm các cặp đôi sinh viên đang “tâm sự” rồi dùng hung khí đe dọa để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các đối tượng còn giật tài sản của người đi đường.

Đến ngày 13/5, tổ tuần tra Công an phường Đông Hòa đã phát hiện 4 đối tượng điều khiển xe máy đi trong ĐHQG TP.HCM có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Lúc này, 2 đối tượng Ngô Thái Anh và Trịnh Lê Bảo Kha đi xe máy hiệu Wave màu đỏ chấp hành hiệu lệnh kiểm tra hành chính, 2 đối tượng Thái Gia Huy và Diệp Vỹ Khang dùng mã tấu chống trả lực lượng công an quyết liệt rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Tang vật của vụ án

Qua làm việc, 2 đối tượng Ngô Thái Anh và Trịnh Lê Bảo Kha khai nhận, đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản trong ĐHQG TP.HCM. Rạng sáng 14/5, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Thái Gia Huy và Diệp Vỹ Khang khi các đối tượng đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ.

Qua đấu tranh, 4 đối tượng khai nhận đã thực hiện 13 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn các phường Tân Đông Hiệp, Đông Hòa và Bình An, TP.Dĩ An.

