Băng áo cam gây náo loạn ở TP.HCM đối diện hàng loạt tội danh

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 15:11 PM (GMT+7)

Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố nhóm áo cam và đối phương 3 tội danh do gây náo loạn đường phố và chém người tại quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM).

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996; ngụ quận Bình Tân, TP HCM), Trần Bá Thành (SN 2001, ngụ quận 6) cùng 14 bị can khác về 3 tội "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

Liên quan đến vụ án, Hồ Chí Linh (SN 1993), Trần Thanh Tuấn (SN 1984, tự Tuấn B) cùng 67 bị can khác về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Như vậy, so với kết luận điều tra trước đó, tại bản kết luận điều tra bổ sung mới nhất, ở các tội danh "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng", Công an TP.HCM truy tố thêm bị can Phan Vinh Thuận (SN 2002, ngụ quận Bình Tân) nâng tổng số bị can ở nhóm tội này là 16 bị can.

Bị can Mai Nguyễn Xuân Thành

Ở tội "Cố ý gây thương tích", Công an TP.HCM đề nghị truy tố 2 bị can Phạm Anh Kiệt (SN 2004, quê Kiên Giang) và Đào Minh Thiện (SN 2004, ngụ quận 6).

Ở tội "Gây rối trật tự công cộng", Công an TP.HCM đề nghị truy tố thêm 2 bị can; nâng tổng số bị can trong vụ án bị đề nghị xử lý hình sự là 87 bị can.

Trong vụ án này, hai người tên N.T.L và Đ.V.A.T quá trình điều tra đã khai nhận rõ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hai bị can này bị bệnh qua đời trong quá trình điều tra nên Công an TP HCM đình chỉ điều tra.

Công an TP.HCM nhận định: Do bị can Chí Linh nghi ngờ nhóm người của Mai Nguyễn Xuân Thành đánh mình gây thương tích nên nhờ Trần Hoàng Song, Trần Thanh Tuấn gọi thêm đồng bọn đến nhà Thành đập phá tài sản và đánh Thành gây thương tích.

Xuân Thành bị đánh nên nhờ Dương Đại Trí và lên trang mạng xã hội nhắn tin kêu gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau.

Các đối tượng trong vụ án

Ngày 5-6-2020, sau khi đã hẹn đánh nhau, các đối tượng điều khiển xe gắn máy, cầm hung khí lưu thông trên các tuyến đường gây mất an ninh trật rồi kéo đến quán Ốc Hương (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) tập trung gây náo loạn cả đoạn đường.

Tại đây, dưới sự chỉ đạo của Mai Nguyễn Xuân Thành, Dương Đại Trí cùng Phạm Anh Kiệt và đồng bọn xông vào quán đập phá tài sản gây thiệt hại. Nhóm này chém anh Lâm Thành Long (SN 1990) gây thương tích 35% như vụ án đã nêu trên.

Đối với Dương Đại Trí (SN 1989, tự Trí nhảm), Nguyễn Ngọc Tuyền (tự Tèo quận 6, SN 1984, quê Long An), Lê Ngọc Đăng Khoa (tự Khoa điên, SN 1994, ngụ quận 6) sau khi gây án đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT-Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã với 3 bị can trên.

Do hết thời hạn điều tra nên Công an TP.HCM ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Công an TP.HCM tiếp tục xác minh, truy bắt, khi nó bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.

