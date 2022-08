Bán "bóng cười" cho khách, chủ quán bar chống đối, thách thức lực lượng chức năng

Thứ Hai, ngày 15/08/2022 15:30 PM (GMT+7)

Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra quán bar có địa chỉ tại số 80 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, phát hiện khách trong quán đang vô tư sử dụng “bóng cười”. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, xử lý, chủ quán đã ngang nhiên chống đối, thách thức công an và chỉ đạo nhân viên tiếp tục mở nhạc ầm ĩ dù đã quá giờ quy định.

Ngang nhiên chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Đóng vai một “dân chơi” theo chân các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm thâm nhập quán bar số 80 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm lúc rạng sáng, phóng viên An ninh Thủ đô đã “mục sở thị” cảnh các khách hàng vô tư hút “bóng cười” trong tiếng nhạc ầm ĩ, chát chúa.

Chỉ qua động tác quan sát rất nhanh của những trinh sát dày kinh nghiệm, điểm chứa bình khí N2O hay còn gọi là “khí cười” đã bị phát hiện. Ngay lập tức, các trinh sát ập vào, bắt quả tang nhân viên của quán đang bơm “bóng cười” cho khách. Một bình khí cỡ lớn loại 50-55kg đã bị thu giữ.

Lực lượng công an cũng phát hiện những “xác bóng” bị ném rải rác trong các hốc tường hòng phi tang. Sau khi thu giữ được các tang vật có liên quan, tổ công tác yêu cầu chủ quán tắt nhạc, xuất trình các giấy tờ có liên quan. Thời điểm này vào khoảng 00h20 ngày 15-8, quán có khá đông khách và đều được yêu cầu thanh toán rồi rời khỏi quán bar.

Khi phóng viên An ninh Thủ đô cùng trinh sát vào quán bar số 80 Mã Mây, những vị khách còn rất trẻ này đã vô tư sử dụng "bóng cười"

Tuy nhiên, một người phụ nữ tên Dung có mặt và lao vào chửi bới, chống đối, thách thức, cho rằng quán bar này vi phạm thì bị xử lý, nhưng không được phép cho tạm dừng hoạt động thời điểm đó vì theo quy định các ngày cuối tuần quán bar được mở đến 2h sáng.

Không cho các chiến sĩ công an giải thích về quy định, người này tiếp tục “khoe” bằng tài chính, bằng luật sư và cho rằng bản thân rất hiểu biết về pháp luật. Mặt khác, người phụ nữ lớn tuổi trên tiếp tục quát con cái và nhân viên, yêu cầu bật nhạc lên. Dù không chắc chắn đây là cổ đông, là chủ quán nhưng phóng viên có mặt tại hiện trường ghi nhận người phụ nữ này nói gì đều khiến tất cả nghe răm rắp.

Bình "bóng cười" bị phát hiện được giấu trong kho của quán bar số 80 Mã Mây

Song, khi yêu cầu xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh đến 2h sáng, quản lý được ủy quyền của quán bar này đã im lặng. Do vượt quá thời gian quy định, lực lượng công an đã yêu cầu dừng ngay hoạt động của quán vào thời điểm đó, nhưng người phụ nữ kia tiếp tục thách thức bằng cách vào trong quán mời khách nâng ly, bất chấp việc tổ công tác làm nhiệm vụ.

Không chỉ thế, nhân viên và khách của quán còn có hành vi đe dọa phóng viên tác nghiệp. Sự việc trên ngay sau đó đã được báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm. Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận khẳng định: “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp này, đồng thời sẽ rà soát lại toàn bộ các giấy tờ đăng ký kinh doanh và phải đảm bảo tiêu chuẩn PCCC. Công an quận Hoàn Kiếm kiên quyết không nhân nhượng bất cứ trường hợp nào, xử lý vi phạm không có “vùng cấm”.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hà - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí như bar, cà phê nhạc mạnh pub… đều có rất nhiều biện pháp chống đối. “Khi chúng tôi kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở sử dụng các hộ nhà dân làm nơi chứa bình N2O hoặc sử dụng phòng kín, có khóa để chứa bình “khí cười”, sau đó dùng ống dẫn khí N2O ra ngoài để bơm vào vỏ “bóng cười” bán cho khách.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan công an, các đối tượng còn cho người cảnh giới ở bên ngoài. Khi có đoàn kiểm tra đến sẽ gọi điện thoại thông báo vào trong quán để chủ hoặc quản lý quán chủ động đóng cửa, ngừng kinh doanh…” - Trung tá Phạm Mạnh Hà thông tin.

Vì lợi nhuận, bất chấp sự nguy hại của “bóng cười”

Trước đó, theo chân các trinh sát vào trong quán bar số 18 Tạ Hiện, phóng viên An ninh Thủ đô cũng đã ghi lại cảnh một số khách sử dụng “bóng cười”, trong đó có cả du khách nước ngoài. Bình khí N2O được nhân viên quán giấu trong góc tối, che rèm. Khi khách có nhu cầu, nhân viên sẽ bơm bóng và phục vụ. Mỗi quả “bóng cười” ở đây được bán với giá 100.000 đồng.

Lê Đức Thọ và Nguyễn Văn Tuấn, đều 19 tuổi và cùng trú tại Hải Dương là hai trong số những khách hàng sử dụng “bóng cười” tại quán bar này cho biết, bản thân nghe về “bóng cười” nhiều nên muốn thử. Khi phóng viên tác nghiệp, hai thanh niên này đều không biết gì, nhắm mắt trong tình trạng “phê pha”.

Hai thanh niên sử dụng "bóng cười", mắt lim dim "phê pha"

Lê Đức Thọ nói: “Em chưa sử dụng bao giờ, đây là lần đầu tiên và em cũng không biết nó có hại hay không, chỉ thấy mọi người bảo là “phê” lắm”. Còn Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Lần đầu đi bar nên em cũng muốn thử xem thế nào. Lên bar mà không hút “bóng cười” thì phí lắm”.

Rõ ràng, những tác hại của “bóng cười” đã được nói đến rất nhiều, nhưng hầu như người ta phớt lờ, chủ quán thì coi đó là món lợi nhuận rất hời, còn thực khách lại xem như một thú vui không thể thiếu khi ngất ngư theo tiếng nhạc.

Bình "khi cười" và số vỏ bóng cao su để bơm thu được tại quán bar số 18 Tạ Hiện

“Lợi nhuận từ “bóng cười” có thể coi là khổng lồ, trong khi đó, mức xử phạt dù đã khá cao nhưng có lẽ không thấm vào đâu so với những gì mà các cơ sở kinh doanh này thu được. Chính vì vậy, việc vừa bị xử lý hôm trước, hôm sau lại phát hiện tiếp tục kinh doanh “bóng cười” của một số quán bar là thực trạng rất nhức nhối mà hiện chúng tôi chưa có biện pháp triệt để.

Do vậy, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng có thể xem xét đưa “bóng cười” vào danh mục chất cấm, hoặc phải có điều kiện cụ thể làm cơ sở xử lý, hay tăng mức xử phạt cao hơn gấp nhiều lần nữa thì mới thể tạo sức răn đe” - Trung tá Phạm Mạnh Hà nêu vấn đề.

Theo quản lý của quán bar số 80 Mã Mây, dù biết kinh doanh "bóng cười" là vi phạm quy định của Nhà nước nhưng vì lợi nhuận và nhu cầu của khách hàng nên vẫn bán. "Nếu không bán "bóng cười" thì sẽ không có khách" - Người này cho biết.

Trước khi UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm về “bóng cười”, đã từ lâu, khi loại hình vui chơi giải trí độc hại này xâm nhập vào các quán bar phục vụ khách hàng chủ yếu là giới trẻ, Công an quận Hoàn Kiếm đã liên tục vào cuộc, phối hợp với Quản lý thị trường và các tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý gắt và quyết liệt.

“Ngoài việc tăng cường kiểm tra các buổi tối, đơn vị còn chỉ đạo các tổ công tác kiểm tra đột xuất vào các buổi trưa, chiều, thời điểm mà các cơ sở chuẩn bị hàng hóa để kinh doanh. Chúng tôi quán triệt cán bộ chiến sĩ, trong quá trình thực thi nhiệm vụ nếu có can thiệp từ bên ngoài, dù là ai cũng sẽ kiên quyết không bỏ qua, hoàn toàn không có “vùng cấm”. Công an quận sẵn sàng ghi lại thông tin người can thiệp để báo cáo lên lãnh đạo các cấp có liên quan đề xuất xử lý theo quy định” - Đại tá Hà Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Trong 3 tối cuối tuần vừa qua (từ 12 đến 14-8), Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, phát hiện, thu giữ hơn 10 bình “khí cười” và lập biên bản, xử lý 9 cơ sở vi phạm, tiếp tục rà quét, quyết không để “bóng cười” tồn tại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là giới trẻ.

