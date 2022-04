“Nhân chứng câm” tố giác tội ác của anh trai đốt chết cả nhà em gái

Trong các vụ án hình sự, mỗi dấu vết để lại hiện trường là một phần sự thật mà lực lượng Kỹ thuật Hình sự (KTHS) thường gọi là “nhân chứng câm” của vụ việc đó. Việc phát hiện một cách đầy đủ các loại dấu vết và khai thác triệt để mọi thông tin từ chúng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý các vụ án hình sự.

Qua việc nghiên cứu các dấu vết hình sự có thể làm rõ được nhiều vấn đề cơ bản, như nội dung, tính chất, thời gian, địa điểm, quá trình diễn biến của vụ việc đó, phương thức thủ đoạn cũng như công cụ phạm tội giúp nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án. Cũng từ “nhân chứng câm” này mà chỉ sau 24 giờ, lực lượng Công an đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây ra vụ cháy làm 4 người trong 1 gia đình tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên tử vong thương tâm.

Vụ hoả hoạn kinh hoàng

1h40 sáng 15-3-2020, một đám cháy dữ dội đã xảy ra tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, hậu quả làm 4 người trong 1 gia đình ông Vương Gia M. (SN 1965) tử vong, gồm vợ chồng ông M., con trai Vương Gia T. (SN 2008) và cháu ngoại N.V.N.A (SN 2012). Toàn bộ tài sản trong nhà ông M. bị hư hỏng nặng. Những thông tin về vụ cháy lập tức được báo về Công an tỉnh Hưng Yên.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, các dấu vết đã bị cháy rụi hết. Với tính chất phức tạp của vụ việc, Viện Khoa học Hình sự cũng được đề nghị có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Căn nhà bị cháy là nhà ống 2,5 tầng, cửa ra vào là cửa xếp kim loại; tầng 1 để kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, ống nhựa, tầng 2 có 2 phòng ngủ, cầu thang, nhà vệ sinh ở giữa.

Quá trình khám nghiệm xác định, hiện trường đã bị xáo trộn hoàn toàn do có nhiều người đi lại tham gia chữa cháy và cấp cứu nạn nhân, đồ đạc đã bị thiêu rụi, tường của hầu hết căn phòng, nhất là tầng 1 đều đã bị nhiệt hoá, bong tróc, rụng xuống nền, muội bám đen từ dưới lên, cửa xếp của căn nhà đã bị nhân dân và lực lượng cứu hộ múc để sang nhà bên.

Hiện trường vụ đốt nhà khiến 4 người tử vong

Với quan sát ban đầu, chưa thể khẳng định đây có phải là một vụ việc hình sự hay không. Qua khám nghiệm, lực lượng KTHS đánh giá, vụ cháy chủ yếu ở khu vực tầng 1, tầng trên là chỉ bị ảnh hưởng chứ không cháy trực tiếp. Tuy nhiên, đằng sau nhà là sông, hai bên đều là nhà hàng xóm xây cao, bịt kín nên đường tiếp cận và thoát khỏi hiện trường từ tầng 2 rất khó khăn. Nhiệm vụ của lực lượng khám nghiệm hiện trường lúc này là đánh giá được dấu vết của đám cháy đầu tiên xuất phát từ khu vực nào, bởi đây là thông tin quan trọng để xác định đây đơn giản chỉ là vụ hoả hoạn hay đằng sau nó còn là dấu vết của một tội phạm.

Sau khi xem xét kĩ các dấu vết cháy trên chiếc cửa xếp sắt, lực lượng khám nghiệm xác định xuất phát điểm vụ cháy là bùng lên từ ngoài cửa. Tiến hành thu thập tàn than tro tại hiện trường, lực lượng KTHS xác định ngoài những thành phần của ghế, của nhựa, cao su vốn là những đồ vật có sẵn trong nhà nạn nhân, còn phát hiện có chứa hàm lượng xăng. Trong khi đó, gia chủ làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng, hiện trường tầng 1 không hề tồn tại dấu vết nào của xăng, vậy có thể khẳng định, xăng là vật đột nhiên có mặt tại hiện trường.

Kết hợp dấu vết xuất phát điểm vụ cháy là từ ngoài cửa, cùng với tàn dư của xăng tại hiện trường, có thể kết luận, vụ cháy xuất phát từ bên ngoài, không liên quan tới các yếu tố ở trong hiện trường. Đây là kết luận vô cùng quan trọng chuyển vụ án từ hoả hoạn thông thường thành vụ trọng án.

Vụ cháy làm cả 4 người trong 1 gia đình tử vong, nếu nguyên nhân do 1 vụ trọng án thì việc giám định tử thi để có những thông tin khoa học về thời điểm chết trước khi xảy ra cháy hay do bị cháy là vô cùng quan trọng. Viện KHHS đã tiến hành thu các mẫu giám định pháp y để có những kết luận chính xác nhất. Những quy trình này được tiến hành hết sức tỉ mỉ và cẩn thận, các mẫu vi thể được xử lý trên nhiều loại máy móc hiện đại nhằm xác định thời điểm ngưng thở cũng như những dấu vết tồn tại trong đường thở của nạn nhân. Kết quả đã xác định, cả 4 nạn nhân đều tử vong trong đám cháy. Nhưng ai là kẻ đã nhân tâm xuống tay với cả 1 gia đình?

Dữ liệu điện tử từ hàng chục camera an ninh trên địa bàn xảy ra vụ án và các địa bàn lân cận được nhanh chóng thu thạp. Nhưng khó khăn ở đây là việc khớp nối được các mốc thời gian của các camera vào cùng một chỉ số để dễ dàng xâu chuỗi nhiều cụm hình ảnh với nhau để lực lượng nghiệp vụ có thể hình dung ra những diễn biến của các hình ảnh xảy ra liên quan đến đám cháy này. Sau khi rà soát kĩ lưỡng, lực lượng KTHS xác định: tại thời điểm đám cháy bùng phát, các camera phân tích ghi nhận hình ảnh 2 chiếc xe máy nghi vấn, mỗi chiếc xe đều có 2 đối tượng ngồi trên, 1 chiếc xe màu đỏ và 1 chiếc xe Lead sáng màu. Khi sàng lọc kĩ, lực lượng nghiệp vụ đã loại bỏ chiếc xe máy màu đỏ vì xác định không liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, dữ liệu về chiếc xe Lead sáng màu cũng phải được gửi về Viện KTHS khám nghiệm mới đánh giá được chính xác thông tin. Qua rà soát, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn mang theo 2 chiếc can đến gần nhà nạn nhân, sau đó thì đám cháy bùng lên, thời gian chỉ mấy chục giây. Rất có khả năng 2 đối tượng đi trên chiếc xe Lead sáng màu có liên quan đến vụ án.

Thời điểm này, CQĐT cũng nhận được thông tin có 2 đối tượng gửi chiếc xe Lead sáng màu tại trụ sở Công an huyện Văn Giang sau khi đám cháy bốc lên ít phút. Điều đặc biệt là chiếc xe này của anh trai bà Đào Thị C., vợ ông M. Chiếc camera chéo nhà ông M. cũng ghi được hình ảnh chiếc xe Lead sáng màu đi qua nhà nạn nhân khoảng 20m thì dừng lại, 2 đối tượng xuống xe xách 2 can nhựa trắng đi ngược về phía cửa nhà nạn nhân, sau đó ít giây thì có quầng sáng bùng lên. Các camera còn lại cũng giúp CQĐT lần ra được các di biến động của 2 đối tượng trên chiếc xe Lead sáng màu: dừng lại mua khẩu trang, mua can xăng. Nhiều khả năng, 2 đối tượng đi trên xe Lead chính là hung thủ của vụ hoả hoạn kinh hoàng này.

Nghi vấn đối tượng mua xăng.

Đồng tiền cắt đứt tình thân

Khi tập trung xác minh các mối quan hệ gia đình ông M, cùng với việc phân tích tỉ mỉ, khoa học và chính xác hệ thống 3 loại dấu vết, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ quan trọng, đối tượng của vụ án dần hé lộ. Chỉ sau 24h từ khi đám cháy bùng phát, CQĐT đã xác định được Đào Danh Việt (SN 1961, ở Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (SN 1990, ở Thuận Châu, Sơn La) chính là 2 kẻ đã thiêu cháy căn nhà khiến 4 người thiệt mạng.

Đối tượng Đào Danh Việt.

Trong đó, Đào Danh Việt chính là anh trai của nạn nhân Đào Thị C. Các tài liệu tại hiện trường đã trở thành tài liệu đấu tranh sắc bén khiến Việt phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

Tại CQĐT, Việt khai: Khoảng tháng 10/2018, vợ chồng Việt xây nhà. Do đi làm ăn ở Hà Nội, thường xuyên vắng nhà, Việt đã nhờ vợ chồng ông M. thuê thợ xây, trông coi, quản lý, mua bán và thanh toán các khoản tiền liên quan đến việc xây dựng nhà giúp mình. Quá trình xây dựng, Việt nghi ngờ vợ chồng ông M. đã bớt xén tiền vật liệu của mình khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Việt nhiều lần nhắn tin chửi, đe dọa giết cả nhà vợ chồng em gái.

Chiều 15/3/2020, Việt nhớ đến mâu thuẫn với ông M. nên đã nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà em gái để dạy cho họ một bài học. Nghĩ là làm, Việt rủ Lò Văn Hà - người quen tham gia cùng. Việt mua hơn 30 lít xăng, 2 bật lửa, băng dính, khẩu trang. Khuya cùng ngày, Việt và Hà có mặt gần khu vực nhà ông M., khi cả gia đình này đã ngủ say. Việt mở nắp, đổ xăng chảy qua khe cửa xếp vào trong nhà ông M. rồi lấy “bùi nhùi” đã chuẩn bị từ trước, bảo Hà bật lửa châm. Cầm “bùi nhùi” đang cháy, Việt ném vào vị trí trước cửa nhà ông M làm lửa bùng cháy dữ dội. Thấy vậy cả hai cùng bỏ chạy ra xe máy tẩu thoát...

Đối tượng Lò Văn Hà.

Đầu tháng 9-2021, với hành vi tàn độc của mình, Đào Danh Việt đã bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt tử hình, còn gã đồng phạm Lò Văn Hà cũng phải lãnh án chung thân.

