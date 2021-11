Anh rể và em vợ cùng vào tù vì “thích hoa hồng”

Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 15:59 PM (GMT+7)

Tuấn đã hai lần tổ chức cho một số người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính gần 67 triệu đồng; Trang một lần tham gia, thu lợi hơn 64 triệu đồng.

Ngày 19/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Nhật Minh Tuấn (1984, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), Nguyễn Thị Kim Trang (1992, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 BLHS.

Theo cáo trạng, Trần Nhật Minh Tuấn có quen biết người đàn ông tên Chen Hailin (thường gọi là A Xưng, quốc tịch Trung Quốc). Cuối tháng 6/2020, A Xưng từ nước ngoài liên hệ qua Wechat nhờ Tuấn thuê giúp nhà cho 2 người Trung Quốc là Wang Chao Feng và Lin Qing Chi, đang có mặt tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Tuấn nhận lời, liên lạc qua Wechat để gặp và dẫn Wang Chao Feng cùng Lin Qing Chi đi thuê nhà.

Biết 2 người Trung Quốc nói trên không có giấy tờ cư trú hợp pháp, nhưng Tuấn vẫn giới thiệu để họ thuê một căn nhà trên đường Sơn Thủy Đông 3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn để hưởng “hoa hồng” 2 triệu đồng từ chủ nhà. Tuấn nói dối với chủ nhà rằng hộ chiếu, thị thực của Wang Chao Feng cùng Lin Qing Chi đã được gửi đi gia hạn, khi nào nhận được thì thì sẽ gửi cho chủ nhà để đăng ký tạm trú.

Sau khi được bàn giao căn nhà để sử dụng, Wang Chao Feng cùng Lin Qing Chi đưa thêm 6 người Trung Quốc nữa vào ở. Tất cả những người này cũng đều nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau gần 1 tháng mà Tuấn vẫn chưa cung cấp hộ chiếu, thị thực của những người Trung Quốc thuê nhà như đã hứa, chủ ngôi nhà trên quyết định lấy lại, không cho thuê nữa. Vì vậy, Tuấn bàn với em vợ là Nguyễn Thị Kim Trang giúp nhóm người nước ngoài đi thuê nhà khác.

Từ sự môi giới của Trang, nhóm người này đã thuê được một căn nhà trên đường Bùi Viện, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Ngoài khoản phí môi giới từ chủ nhà, Trang kê giá tiền thuê nhà tăng thêm 10 triệu đồng/tháng so với giá gốc 30 triệu đồng/tháng để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, Trang còn “vòi” thêm 15 triệu đồng của nhóm người Trung Quốc và bảo rằng đây là tiền để “đảm bảo an toàn an ninh”. Nhưng hành vi giúp sức cho người nước ngoài cư trú trái phép của Tuấn và Trang nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Nhật Minh Tuấn đã hai lần tổ chức cho một số người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính gần 67 triệu đồng; Nguyễn Thị Kim Trang một lần tham gia, thu lợi hơn 64 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Tuấn 6 năm tù, Trang 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, phạt bổ sung đối với 2 bị cáo tổng số tiền 25 triệu đồng.

