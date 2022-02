Anh ném túi xăng thiêu chết em ruột

Anh ném túi xăng thiêu chết em ruột

Sau hai lần mua xăng dọa đốt quán giải khát của người em trai nhưng được mọi người can khuyên, đến lần thứ ba gã thanh niên tiếp tục mua xăng ném vào người em trai rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong sau hơn nửa tháng cấp cứu và điều trị.

Chiều 9/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã khám nghiệm tử thi Lê Anh Tri (SN 1989, trú ở thôn Long Phước, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu) để có căn cứ điều tra và xử lý vụ việc anh trai ném túi xăng thiêu em ruột, khiến nạn nhân tử vong ngày 8/2, sau hơn nửa tháng cứu chữa bất thành.

Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu tiếp tục ghi lời khai Lê Anh Tùng sáng ngày 9/2. Ảnh: Hữu Toàn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chiều 23/1, Lê Anh Tùng (SN 1984, trú ở thôn Long Phước, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu) đi nhậu với bạn bè về đến nhà đã mệt mỏi, nên nhờ mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Mai phun thuốc vườn hoa tết của mình. Bực tức vì anh trai ăn nhậu rồi sai khiến mẹ, nên Lê Anh Tri lên tiếng trách móc, dẫn đến cuộc cãi vã lớn tiếng giữa hai anh em.

Được một số người can khuyên, Tri đi về phía quán giải khát của mình ở trong làng, trong khi Tùng ra quán tạp hóa của người hàng xóm mua 1 lít xăng chứa trong can nhựa rồi mang đến quán của Tri, đe dọa đốt sạch. Người dân can khuyên lần nữa nên Tùng chỉ châm lửa đốt can xăng trên mặt đường phía trước quán của Tri để dằn mặt em trai.

Hơn nửa giờ sau, Tùng tiếp tục ra quán tạp hóa mua 1 lít xăng chứa trong túi nilon mang đến quán của Tri dọa đốt. Khi người mẹ ruột cùng một số người can ngăn, Tùng ném túi xăng bên lề quán của Tri rồi đi về nhà.

Đối tượng Lê Anh Tùng tại Công an thị xã Sông Cầu sáng 9/2. Ảnh: Hữu Toàn.

Cứ tưởng mâu thuẫn bất chợt giữa hai anh em đã khép lại, nào ngờ đến 16h30’ chiều cùng ngày, Tùng rời nhà ra quán tạp hóa lần thứ ba để mua 1 lít xăng chứa trong túi nilon mang đến quán của Tri. Lần này Tri bước ra cản trở thì Tùng ném túi xăng vào người của Tri rồi dùng bật lửa ga để đốt. Ngọn lửa bùng phát, phủ kín thân thể anh Tri khiến nạn nhân hoảng loạn kêu la, ngã xuống bãi cỏ gần đó.

Dù đã được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), nhưng do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân tử vong sau hơn nửa tháng cấp cứu và điều trị.

Hành vi của Lê Anh Tùng có dấu hiệu tội phạm hình sự nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đang tập trung điều tra, thu thập các chứng cứ có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

