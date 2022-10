Án mạng vì chuyện vợ thích uống rượu, đăng hình gợi cảm lên mạng

Ban đầu, người đàn ông một mực phủ nhận có liên quan tới cái chết của vợ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện ra manh mối quan trọng trong chiếc điện thoại của anh ta.

Cái chết bị dàn dựng

Khoảng 5h ngày 13/1/2018, một người hàng xóm khi đi ngang qua nhà Kathleen Dawn West tại thành phố Calera (bang Alabama, Mỹ) đã phát hiện thi thể Kathleen bên ngoài ngôi nhà của vợ chồng cô.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo. Tại hiện trường, người phụ nữ 42 tuổi mặc một bộ áo lót thể thao, cạnh cô là chiếc điện thoại và một chai rượu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị một vật có góc cạnh nhưng không sắc bén đập vào đầu. Mô tả này phù hợp với chai rượu cạnh thi thể Kat.

Làm việc với cảnh sát, chồng cô - Jeff West cho biết trong đêm vợ qua đời, anh ngủ say từ lúc 22h30 cho đến 5h15 sáng. Trước đó, cả 2 đã cùng nhau uống rất nhiều rượu. Jeff tin rằng vợ mình chết là do say mà té ngã.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau đó đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Theo đó, khi kiểm tra ứng dụng theo dõi sức khoẻ trên điện thoại của Jeff, cảnh sát nhận thấy thiết bị này đã ghi lại việc Jeff thực hiện 18 bước đi vào lúc 23h03. Dữ liệu này mâu thuẫn với lời khai ban đầu của Jeff rằng mình ngủ không biết gì từ 22h30 đến 5h15. Dữ liệu trên điện thoại của nạn nhân cũng cho thấy cô ngừng di chuyển sau 22h54. Trong khi đó Jeff khai rằng thời gian này vợ đang nằm trên giường.

Ngoài ra, dù chai rượu gần thi thể có dấu hiệu được lau sạch nhưng cảnh sát vẫn tìm thấy những phần nhỏ dấu vân tay của Jeff trên đó. Jeff nhanh chóng bị bắt giữ với cáo buộc sát hại vợ rồi nguỵ tạo hiện trường giả.

Án mạng trong cơn giận

Ban đầu, Jeff West một mực phủ nhận có liên quan tới cái chết của vợ. Anh ta cho rằng vợ mình vô tình bị ngã và chết vì say rượu

Điều tra về mối quan hệ của vợ chồng, cảnh sát biết được Kathleen thường xuyên đăng tải những bức hình "nóng bỏng" của mình lên mạng và thu hút rất nhiều sự quan tâm của đàn ông. Ngoài ra, 2 vợ chồng cũng thường mâu thuẫn vì Kathleen uống rất nhiều rượu. Dù vậy, chưa có cuộc ẩu đả nào diễn ra.

Tháng 11/2020, phiên tòa xét xử Jeff West đã diễn ra. Công tố viên cáo buộc Jeff vì chán nản, bực bội với những gì Kathleen đăng lên mạng nên đã ném điện thoại của cô ra ngoài đường. Điều này giải thích tại sao trên máy lại có nhiều vết nứt. Khi Kathleen ra nhặt điện thoại, Jeff cầm theo chai rượu, giáng một đòn chí mạng vào đầu cô. Đây là lúc chiếc điện thoại ghi lại bước chân của Jeff. Sau khi sát hại vợ, Jeff lau sạch dấu vết trên chai rượu, di chuyển thi thể để dàn dựng thành một vụ tai nạn.

Trước những bằng chứng được đưa ra, Jeff chỉ im lặng. Cuối cùng, công tố viên kết luận động cơ gây án là do Jeff không chịu được việc Kathleen nghiện rượu và hay đăng hình gợi cảm lên mạng. Thẩm phán kết án Jeff West 16 năm tù vì tội ngộ sát vợ.

