Án mạng chấn động ngày cuối năm

Vụ án là bài học đắt giá cho mọi người, nhất là thanh niên trẻ thường tụ tập ăn chơi, uống rượu, bia.

TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên sơ thẩm ngày 7-1-2022, xét xử Đặng Hoàng Tính (SN 1997, ngụ xã Tân Lân, H.Cần Đước, Long An) về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Hầu tòa còn 4 bị cáo khác, bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Vụ án xảy ra ngay thời điểm giao thừa, gây chấn động vùng quê những ngày cuối năm Kỷ Hợi.

Mâu thuẫn từ chầu nhậu cuối năm

Theo hồ sơ, Đặng Hoàng Tính và Nguyễn Hữu Ngà (SN 2001, ngụ xã Phong Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) là bạn bè. Ngày 22-1-2020, Tính về nhà dì ruột Nguyễn Thị Ngọc Lẹ ở xã Tân Lược (H.Bình Tân, Vĩnh Long) để chơi Tết Canh Tý. Khoảng 21 giờ ngày 23-1-2020, Ngà rủ Tính đến quán Hai Lúa (xã Phong Hòa) dự tiệc sinh nhật của Nguyễn Văn Chắc Em (bạn của Ngà).

Cả hai đi bằng xe máy đến quán. Tính vào uống 2 ly bia rồi cùng Ngà về nhà bà Lẹ nhậu tiếp. Lai rai một lúc, Tính rủ Ngà đến TP.Sa Đéc chơi. Thấy trên kệ để chén có con dao gọt trái cây, Tính lấy giấu trong người để phòng thân. Trên đường đi, Ngà gọi điện cho bạn tên Ngọc, rủ đến Sa Đéc. Ngọc bảo đang cụng ly với bạn bè tại quán 39 (xã Tân Lược, giáp ranh xã Phong Hòa) và mời Ngà tham gia.

Chở Ngà đến quán 39, nhưng Tính không vào mà dựng xe trước cửa quán đợi. Ngà vào gặp nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Thanh Phong (SN 1998), Lê Huy Hường (SN 2001), Nguyễn Vũ An (SN 2000, cùng ngụ xã Phong Hòa). Một tay cầm ly bia, tay kia xoa đầu An, Ngà mời cả nhóm, nhưng không ai uống. Nốc cạn ly bia, Ngà ra xe để Tính chở tới Sa Đéc. Xe đi được một đoạn ngắn, Tính nghĩ giữa Ngà và nhóm bạn có mâu thuẫn, liền quay đầu xe trở lại quán 39. Lúc này, nhóm bạn của Ngà đang ra xe chuẩn bị về. Tính nói với Ngà: "Mày muốn chơi thằng nào thì rủ ra chơi đi!". An và một người bạn trong nhóm phản ứng lại lời Tính, nhưng Ngà khuyên can, bảo Tính lái xe đi.

Tính chở Ngà về hướng TP.Sa Đéc, được một đoạn thì phát hiện nhóm Phong đuổi theo sau. Ngà nói với Tính: "Thôi, chạy về quán Hai Lúa ghé đi, có mâu thuẫn gì anh em giải hòa". Khoảng 0 giờ 30 ngày 24-1-2020 (30 Tết Nguyên đán), Tính chở Ngà đến quán Hai Lúa. Trong quán lúc này vẫn còn Chắc Em cùng nhóm bạn ngồi nhậu, trong đó có Trương Văn Chiến (SN 1999, ngụ xã Phong Hòa). Ngà xuống xe, vào ngồi chung bàn, còn Tính đứng bên cạnh Ngà.

Lúc này, nhóm Phong chạy xe đến quán tìm Tính để đánh nhau. Dù Ngà xin lỗi về việc xoa đầu An, nhưng nhóm Phong vẫn muốn gây hấn. Hường cho rằng do lỗi của Tính nên cầm ly bia ném vào thanh niên này. Thái Nhật Thành (SN 2001, ngụ xã Tân An Thạnh, H.Bình Tân) xông tới đánh Tính, được Chắc Em can ra. Hường cũng đánh, đạp Tính và được nhóm can ngăn.

Tính ra trước cửa quán lấy xe đi về thì bị Chiến đạp trúng, té xuống. Nhóm Phong, Chiến, Hường, Thành, An đánh "hội đồng" Tính. Tính quỳ gối, cúi mặt dưới sân, dùng 2 tay che đầu. Bất ngờ nhớ đến con dao mang theo, Tính rút trong người ra. Lúc này, vẫn bị nhóm Phong vây đánh, Tính đâm dao trúng bụng Phong và hông trái Chiến. Phát hiện bị thương, Chiến nói với nhóm: "Tao bị đâm rồi, nó có dao". Cả nhóm Phong tản ra. Tính đứng lên, ném dao rồi nói: "Có gì sáng đến công an đầu thú”, rồi cùng Ngà lên xe chạy về nhà. Sau khi đưa Chiến đến Bệnh viện đa khoa Sa Đéc điều trị, các bạn nhậu mới phát hiện Phong nằm bất tỉnh ở gần quán nên đưa đi cấp cứu, nhưng người này không qua khỏi.

Thoát tội giết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi, kết luận rằng Phong bị vật sắc nhọn tác động trực tiếp vào ổ bụng gây thủng, đứt mạc treo và đại tràng, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Sáng 24-1-2020, Tính đến trụ sở Công an xã Phong Hòa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Chiến được điều trị đến ngày 26-1-2020 thì xuất viện. Do thương tích nhẹ, Chiến làm đơn không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tính và từ chối giám định thương tích. Tính cũng không yêu cầu xử lý đối với những người tham gia đánh mình. Ngày 29-1-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố Tính về hành vi giết người. Đến ngày 14-5-2020, cơ quan điều tra ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Tính từ hành vi giết người sang hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Vụ án được TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm lần 1, nhưng bản án này bị TAND Cấp cao tuyên hủy ngày 7-12-2020. Ngày 23-6-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố các bị can: Lê Huy Hường, Trương Văn Chiến, Nguyễn Vũ An, Thái Nhật Thành về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hoàn tất hồ sơ, ngày 7-1-2022, TAND tỉnh Đồng Tháp đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 2. Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như kết luận điều tra và cáo trạng quy kết. Tính gửi lời xin lỗi đến gia đình Phong và chấp nhận bồi thường tổng số tiền là 194 triệu đồng.

Căn cứ hành vi tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tính 1 năm 6 tháng tù về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Còn nhóm bị cáo gây rối trật tự công cộng, Hường và Chiến mỗi bị cáo lãnh án 9 tháng tù, An và Thành mỗi bị cáo là 6 tháng tù.

Vụ án là bài học đắt giá cho mọi người, nhất là thanh niên trẻ thường tụ tập ăn chơi, uống rượu, bia trong dịp năm hết, Tết đến.

