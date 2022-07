6 người từ Đồng Nai đi ô tô lên Đà Lạt móc túi

Sáu đối tượng ngụ tỉnh Đồng Nai đi ô tô lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng), thực hiện hàng loạt vụ móc túi du khách.

Ngày 3-7, Công an TP Đà Lạt cho biết sau khi nhận được phản ánh của các bị hại, trong vòng 36 giờ, đơn vị đã tóm gọn 6 đối tượng chuyên móc túi của du khách.

Đó là các đối tượng Phan Văn Lâm (48 tuổi), Lê Thị Bạch Tuyết, (44 tuổi), Lê Thị Thu Ba, (50 tuổi), Thái Văn Hiệp, (48 tuổi), Hoàng Anh Duy (59 tuổi), Lê Thanh Hải (37 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Phan Văn Lâm cùng ô tô tang vật

Trước đó, trưa 2-7, Công an TP Đà Lạt nhận được nhiều tin báo từ các nạn nhân về việc bị mất điện thoại, ví khi đang đi du lịch tại Đà Lạt. Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế và công an các phường tổ chức điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng móc túi.

Đối tượng Lê Thị Thu Ba mô tả hành vi, vị trí trực tiếp móc túi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 17 giờ 15 phút ngày 2-7, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phan Văn Lâm khi vừa nhận điện thoại, ví từ các đối tượng trong nhóm gần khu vực vườn hoa thành phố Đà Lạt. Sau đó, các mũi trinh sát cũng bắt được 5 đối tượng khác là đồng bọn của Lâm.

Ngoài 6 đối tượng bị tạm giữ hình sự, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ô tô, 26 điện thoại, 1 túi xách cùng 50 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thị Bạch Tuyết tại cơ quan công an

Làm việc với các đối tượng, lực lượng chức năng xác định Thu Ba, Tuyết và Hiệp chủ mưu, cầm đầu nhóm móc túi. Nhóm này từ tỉnh Đồng Nai lên Đà Lạt ngày 1-7, thường lân la các điểm du lịch đông người, lợi dụng sơ hở của du khách để móc túi.

Được biết, các đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp tài sản và ma túy.

Tang vật là hàng chục chiếc điện thoại

