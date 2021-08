5 cô gái tụ tập “bay đêm” cùng 4 vị khách ngoại quốc

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 12:30 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 5 đôi nam, nữ thanh niên đang tụ tập thác loạn trong phòng nghỉ của nhà trọ.

Nhóm nam, nữ tụ tập “bay đêm” trong nhà trọ của ông chủ 9X.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ, xử lý 11 đối tượng về hàng vi Sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, khoảng 0h25 đêm 15/8, Công an huyện Việt Yên kiểm tra hành chính nhà trọ SEOUL, địa chỉ tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên do N.H.T (SN 1997, hộ khẩu tại TP Bắc Giang) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, Công an huyện Việt Yên phát hiện tại phòng 501 có 10 thanh niên gồm 5 nam, 5 nữ, trong đó có 4 người nam giới mang quốc tịch Trung Quốc. 10 đối tượng nói trên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, phát hiện 9/10 đối tượng dương tính với ma tuý. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ điện thoại, 1 tờ tiền quấn hình ống hút, 1 bộ loa và 1 đèn nháy.

Kiểm tra tại phòng khách của nhà trọ SEOUL, cơ quan công an phát hiện 4 đối tượng nam nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục test nhanh, cơ quan công an phát hiện 2/4 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện Công an huyện Việt Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

