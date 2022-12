40 giờ truy bắt tên cướp tiệm vàng

Trước đó, vào lúc 20h30’ ngày 7/12, tại tiệm vàng Quang Hương ở thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, đối tượng Đào Ngọc Toàn (SN 1997, trú tại xã Song Khê, TP Bắc Giang) đeo khẩu trang vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua rồi cướp đi 1 dây và 1 mặt dây chuyền vàng trọng lượng 1,5 cây vàng, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Theo nhân chứng cho biết, đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay được chuẩn bị từ trước chống trả lại bảo vệ và nhân viên của tiệm vàng, rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi cướp được số vàng trên, Toàn mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố Bắc Giang bán được gần 80 triệu đồng rồi bắt taxi trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đối tượng dùng số tiền trên đánh bạc trên mạng, mua điện thoại, quần áo.

Đối tượng Đào Ngọc Toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Yên Dũng và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng bắt tay vào điều tra và truy bắt đối tượng.

Sau 40 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đào Ngọc Toàn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Toàn đã mua trên mạng bình xịt hơi cay và một khẩu súng giả để phục vụ đi cướp tiệm vàng. Được biết, Toàn là đối tượng đã có 1 tiền án và 1 tiền sự, hiện không có công ăn việc làm. Trước khi thực hiện hành vi cướp tiệm vàng, Toàn đã 2 lần vào tiệm vàng để thăm dò.

Thượng tá Phạm Anh Tú, Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho hay, đây là đối tượng lưu động nên cũng gây nên những khó khăn nhất định trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an huyện Yên Dũng và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã tóm gọn được đối tượng trong thời gian sớm nhất và đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

