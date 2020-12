4 cô gái mở tiệc "bay xuyên đêm" cùng bạn trai trong ngày Noel

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 20:12 PM (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an đã phát hiện lượng lớn ma túy cùng tiền mặt trong phòng hát của quán karaoke.

Các đối tượng cùng tang vật tại thời điểm bị bắt quả tang đang thác loạn trong quán karaoke.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vừa phát hiện một tụ điểm bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Cụ thể, đêm 24, rạng sáng 25/12, Công an huyện Bình Lục kiểm tra hành chính đột xuất tại quán Karaoke OLALA thuộc xã An Ninh, huyện Bình Lục do Trần Trọng Tới (SN 1999) trú ở xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, Hà Nam) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng gồm 4 nam, 4 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, “bay lắc” tại 2 phòng hát của quán.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 16 túi nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, 25 viên nén mau xám nghi là ma túy, trên 23 triệu đồng triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua test nhanh, tất cả các đối tượng và nhân viên quán hát, cơ quan Công an phát hiện thêm 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, số viên nén và túi tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp do Trần Đức Thịnh (SN 1994, trú ở xã An Ninh), là quản lý quán karaoke OLALA cung cấp để cùng với Trần Trọng Tới sử dụng để mở tiệc "thác loạn".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/4-co-gai-mo-tiec-bay-xuyen-dem-cung-ban-trai-trong-ngay-noel-50202025122013481...Nguồn: http://danviet.vn/4-co-gai-mo-tiec-bay-xuyen-dem-cung-ban-trai-trong-ngay-noel-502020251220134817.htm