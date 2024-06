23 người bị bắt vì liên quan ma túy tại bar Phương Lâm

Ngày 18/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết những người này bị điều tra về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Bar Phương Lâm nằm trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú, hoạt động từ năm 2006; được đầu tư dàn âm thanh, ánh sáng gần 50 tỷ đồng, mở cửa xuyên đêm đến 4h sáng hôm sau. Hàng đêm bar đều có DJ và vũ công biểu diễn, trong menu của quán có shisha và bóng cười.

Cảnh sát kiểm tra quán bar Phương Lâm. Ảnh: C04

Theo C04, nhân viên tại quán thậm chí còn chào mời và bán ma túy công khai cho khách. Điều này khiến lượng khách đến bar ngày một đông. Quán bố trí 51 bàn, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách, có thời điểm đón 600 lượt.

Nhà chức trách đã kiểm tra 19 lần nhưng sau đó quán chỉ bị phạt hành chính. Vì vậy, C04 đánh giá "có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, làm ngơ của lực lượng chức năng cấp cơ sở". Sau khi thu thập chứng cứ, C04 lập chuyên án 559D để xóa bỏ tụ điểm ma túy này.

Rạng sáng 21/1, C04 chủ trì cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP HCM huy động 250 cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar. Lúc này quán có hơn 200 người, trong đó 25 bàn có ma túy và các vật dụng để sử dụng ma túy. Cảnh sát thu giữ 24 mẫu chất ma túy do khách trong quán dùng chưa hết, tiêu hủy xuống nền nhà, cạnh bàn, gầm ghế. Khi test nhanh, có 79 người dương tính với chất ma túy.

Bên ngoài bar Phương Lâm thời điểm C04 kiểm tra cũng có rất nhiều cảnh sát vũ trang phong tỏa, giữa an ninh trật tự. Ảnh: Nhật Vy

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cho biết thêm, khi chuẩn bị đột kích quán bar, Ban chuyên án đã tính toán nhiều tình huống có thể xảy ra như bị cắt điện, có người chống lại cảnh sát hoặc người dùng ma túy "ngáo đá", đông người dẫm đạp nhau...

Bộ trưởng Công an sau đó đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ công an địa phương vì để quán bar Phương Lâm tồn tại thành tụ điểm ma túy.

Đến nay, bar Phương Lâm vẫn bị đình chỉ hoạt động phục vụ điều tra.

