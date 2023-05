2 tòa chuyển qua chuyển lại, vụ kiện 9 năm chưa xong

Nếu tòa “tận tâm” hơn, đương sự đã bớt khổ Người xưa có câu “Vô phúc đáo tụng đình” để chỉ việc lôi nhau ra chốn công đường là chuyện chẳng đặng đừng. Như vụ án của ông C nêu trên là một ví dụ. Bỏ nửa tỉ đồng để đặt cọc mua đất nhưng tiền đã chi mà chẳng thấy đất đâu. Hòa giải bất thành nên ông C buộc phải khởi kiện. Thế nhưng ra tòa rồi mới thấy, con đường đi kiện cũng lắm trần ai. Ông C khởi kiện từ năm 2014 nhưng mãi đến năm 2023 tòa mới đưa ra xét xử. Âu cũng bởi mảnh đất mà ông C tranh chấp đã được bán cho người khác từ trước nên cũng đang liên quan đến một vụ kiện thụ lý năm 2011. Từ đó, các tòa “đùn qua đẩy lại” hồ sơ vụ kiện kia sáu lần khiến vụ án của ông C cũng bị tạm đình chỉ theo. Lý do là vì các tòa đều cho rằng mình không có thẩm quyền xét xử. Nhiều người nghĩ rằng dính vào những vụ án hình sự mới là “ghê gớm” vì người bị kết án bị tước đoạt đi sự tự do nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc, người làm công tác liên quan đến pháp luật mới thấm được sự mệt mỏi trong các vụ án dân sự kéo dài đằng đẵng… Từng tiếp xúc với nhiều đương sự trong các vụ án dân sự, họ bộc bạch với tôi về những năm tháng tìm lẽ phải chốn công đường đầy gian truân, những năm tháng “ăn không ngon, ngủ không yên” vì mệt mỏi cả về thể xác, tinh thần lẫn kinh tế. Trở lại với vụ án trên, nếu như tòa án tận tâm hơn nữa trong việc giải quyết rốt ráo vụ việc thì có lẽ sẽ không có đến tận sáu lần chuyển hồ sơ. Tranh chấp thẩm quyền là không hiếm, thế nên BLTTDS cũng đã “phòng hờ” trường hợp này. Cụ thể, Điều 41 BLTTDS năm 2015 đã quy định rất rõ: Nếu hai tòa cấp huyện thuộc các tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác nhau (hoặc giữa các TAND cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ của TAND Cấp cao) có tranh chấp về thẩm quyền thì có thể gửi văn bản đến Chánh án TAND Cấp cao để “phân xử”. Thế nhưng phải chờ đến lần chuyển hồ sơ thứ sáu sau nhiều năm thì một trong hai bên tòa mới gửi công văn xin ý kiến. Giá như trong vụ án này, tòa mạnh dạn hơn nữa trong việc xác định thẩm quyền xét xử bằng cách nhập vụ án hay là sớm “đi hỏi” tòa cấp trên thì đâu có chuyện vụ kiện kéo dài nhiều năm như thế và người dân cũng bớt khổ hơn. YẾN CHÂU