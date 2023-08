2 cựu công an An Giang bị cáo buộc rửa tiền cho bà trùm buôn lậu Mười Tường

Ngày 26-8, nguồn tin của PLO cho biết VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp lên kế hoạch xét xử bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng 2 cựu công an về tội rửa tiền.

Hai bị can còn lại gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang (đều là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng, từ năm 2010-2020, bị cáo Hạnh thành lập Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát ngành nghề kinh doanh mua bán đường cát, sản xuất đường phèn... Quá trình điều hành hoạt động, Hạnh xuất bán đường cát cho nhiều người ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng trị giá hàng hóa hơn 2.863 tỉ đồng nhưng không có hóa đơn khi bán hàng, không kê khai nộp thuế.

Qua đó, công ty Hạnh trốn thuế hơn 765 tỉ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 621 tỉ đồng.

Để che dấu số tiền bất chính, Hạnh phân công Nguyễn Tường Cẩm Tú nhận ủy quyền tài khoản ngân hàng của Huỳnh Bá Kiệm, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Tường Cẩm Tú, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Nguyễn Thị Kim Xuyến... để chuyển và nhận tiền bán đường cát.

Sau đó, Hạnh chỉ đạo cho Nguyễn Tường Cẩm Tú rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản những người trên chuyển vào tài khoản của Võ và Nguyễn Văn Sang. Trong đó, trong đó Võ nhận hơn 3,1 tỉ đồng để nuôi cá và gửi tiết kiệm; Sang nhận 1,3 tỉ đồng để làm từ thiện.

Bị can Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang (áo đen)

Quá trình điều tra, Hạnh khai số tiền trên là Hạnh trả nợ cho Võ. Còn đối với số tiền Hạnh kêu Tú chuyển vào tài khoản của Sang nhờ Sang mua motor bơm cát và làm từ thiện.

Võ cũng khai số tiền trên là do Hạnh trả nợ cho Võ.

Nguyễn Văn Sang khai quen biết với Hạnh thông qua cùng làm từ thiện. Số tiền nhận từ Hạnh, trong đó có 150 triệu đồng do cha của Hạnh nhờ Sang đưa để đi xây chùa, 100 triệu Hạnh chuyển nhờ mua motor bơm cát, còn lại mua đất, gạo, bánh... làm từ thiện cho Hạnh.

Trong khi đó, Tú trình bày, Hạnh phân công Tú nhận ủy quyền tài khoản ngân hàng của những người khác để chuyển và nhận tiền bán đường cát. Sau đó, Hạnh chỉ đạo Tú lấy tiền từ nguồn tiền Hạnh giao dịch bán đường không xuất hóa đơn chuyển cho Võ và Sang.

31 người liên quan cũng thừa nhận đã nhiều lần trực tiếp thỏa thuận với Hạnh mua đường cát, đường phèn. Nhưng việc mua bán không lập hợp đồng, không có hóa đơn chứng từ và thanh toán tiền mua bán đường cát, đường phèn bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản của nhiều người đứng tên khác nhau do Hạnh cung cấp.

Căn cứ vào lời khai những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Cơ quan điều tra đã đủ cơ sở chứng minh Hạnh, Võ và Sang có hành vi rửa tiền.

Khởi tố thêm vụ án trốn thuế hàng trăm tỉ

Đối với hành vi trốn thuế của Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự tội trốn thuế để điều tra xử lý.

Còn những người mở tài khoản ngân hàng và Nguyễn Thị Kim Thúy, Nguyễn Tường Cẩm Tú nhận ủy quyền để thực hiện giao dịch chuyển tiền với bên mua đường cát hoặc đứng tên dùm nhiều tài sản cho Hạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý sau.

