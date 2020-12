120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.

Dùng lựu đạn giả để khống chế, cướp ngân hàng

Hơn 16h ngày 26-11, trực ban hình sự Công an TP Biên Hòa nhận được tin báo về vụ cướp, nghi có sử dụng lựu đạn, xảy ra tại Phòng giao dịch ngân hàng ở địa bàn phường Hoá An, TP Biên Hoà. Công an TP Biên Hòa đã khẩn trương báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để có sự chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác phá án. Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cục Cảnh sát hình sự đã phân công nhiều điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm phá án cướp tài sản, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai để truy vết thủ phạm.

Đối tượng Mai Xuân Bình

Qua thông tin của nhân viên ngân hàng cung cấp kết hợp cùng hình ảnh camera an ninh ghi lại, cơ quan điều tra bước đầu xác định, vào khoảng 16h cùng ngày, xuất hiện đối tượng nam (khoảng 20-25 tuổi) đã chạy xe máy đến Phòng Giao dịch trên.

Tại đây, đối tượng để xe máy ở ngoài đường, đầu đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, mang balô tiến vào bên trong. Khi đến bàn giao dịch nhân viên đang làm việc, đối tượng bất ngờ rút từ trong balô ra hai vật màu đen (giống như quả lựu đạn), rồi bước qua tấm kính lên bàn khu vực nhân viên ngân hàng đang làm việc.

Lúc này, đối tượng bất ngờ dùng vật màu đen quăng xuống bàn và nói là lựu đạn nhằm uy hiếp tinh thần, yêu cầu hai nhân viên lấy tiền bỏ vào ba lô cho đối tượng. Lo sợ liên quan đến tính mạng, cả hai nhân viên này bỏ chạy vào bên trong của phòng giao dịch. Lập tức, đối tượng lục tung các ngăn kéo của bàn giao dịch để tìm tiền nhưng bất thành.

Sự việc chỉ diễn ra chưa đầy một phút. Sau đó, nhân viên bảo vệ của ngân hàng hô hoán cướp nên đối tượng phải bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án.

Từ các tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã họp phân tích, đánh giá từng dấu vết, đưa ra các giả thuyết điều tra về đối tượng gây án. Cũng như nhiều vụ cướp ngân hàng khác, đối tượng gây án có thời gian sinh sống trên địa bàn, thông thuộc đường sá để lựa chọn hướng tẩu thoát nếu bị phát hiện, truy đuổi. Đối tượng gây án có thể từng đến ngân hàng này mới có thể nắm được quy luật thời gian làm việc của nhân viên, cũng như lựa chọn thời điểm vắng khách để gây án. Song song đó, công an cũng đẩy mạnh việc vận động nhân dân tố giác tội phạm trên các báo đài để phát hiện đối tượng nghi vấn cướp ngân hàng đang lẩn trốn ở các tỉnh thành khu vực Đông Nam bộ.

Ngay sau đó, nhiều tổ trinh sát vừa tiến hành sàng lọc các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nổi lên trên địa bàn suốt trong thời gian qua, hay đối tượng có biểu hiện nghi vấn trước, trong và sau khi gây án. Cục Cảnh sát hình sự cũng mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng tại nhiều địa phương lân cận. Trong đêm 26 và rạng sáng 27-11, Công an tỉnh Đồng Nai cũng mở rộng phạm vi truy tìm các chứng cứ theo đường tẩu thoát của thủ phạm. Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, cơ quan Công an lần tìm và phát hiện một số đồ tư trang như áo khoác, quần, lựu đạn giả của đối tượng vứt bỏ lại gần khu vực mỏ đá ở TP Thuận An (Bình Dương), đoạn giáp ranh với TP Biên Hòa.

Tang vật vụ án. Lời thú tội của "cò" đất

Trong khi các mũi trinh sát đang ráo riết truy tìm thủ phạm thì nhận được nguồn tin xuất hiện nam thanh niên tên Mai Xuân Bình có đặc điểm nhận dạng khá giống kẻ cướp ngân hàng tại một căn nhà ở hẻm 420, đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM. Đối tượng có nhiều bất minh về thời gian. Vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan Công an đủ cơ sở để khẳng định, Bình gây ra vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai. Tuy nhiên, lực lượng phá án cũng cân nhắc, lựa chọn phương án bắt Bình, vì có khả năng đối tượng thủ vũ khí nóng trên người. 16h ngày 1-12, khi Bình đang lẩn trốn tại căn nhà trên thì bất ngờ bị tổ trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ.

Qua điều tra, Bình bước đầu khai nhận: Cách đây 6 tháng, Bình có bạn gái. Cả hai thuê căn nhà ở số 420, đường Nguyễn Văn Công, khu phố 11, phường 3, quận Gò Vấp để ở chung. Trước và sau khi quen bạn gái, Bình làm nghề "cò" đất vùng giáp ranh TP HCM với Bình Dương, Đồng Nai. Mấy tháng vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thị trường trầm lắng, khiến "nghề cò" của Bình gặp nhiều khó khăn.

Để có tiền sinh sống, hằng ngày Bình lấy chiếc xe máy SH của bạn gái rảo quanh khu vực TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và phường Hóa An, Tân Hạnh thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai để tìm những khu đất có treo bảng hay số điện thoại rao bán thì ghi thêm số điện thoại của mình cùng với chụp hình khu đất sau đó giới thiệu trung gian kiếm tiền phần trăm hoa hồng. Với diện tích lớn thì được hưởng 1% hoa hồng, diện tích nhỏ thì 2% hoa hồng, có khi người bán muốn cho bao nhiêu thì cho.

Các tập thể phá án được khen thưởng.

Nhưng công việc ấy cũng rất phập phù. Gần đây, Bình túng tiền tiêu xài, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Do vậy, Bình vừa đi cò đất vừa tìm hiểu quy trình hoạt động giao dịch tại một số phòng giao dịch của ngân hàng tại Đồng Nai, Bình Dương để gây án. Trong thời gian này, trên địa bàn Bình Dương vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng nên Bình nghĩ các ngân hàng ở Bình Dương sẽ phòng ngừa cẩn trọng khó thể gây án. Chính vì vậy, Bình chọn ngân hàng ở Đồng Nai để cướp tài sản. Bình đã dùng 1 bình gas mini rồi quấn dây điện xung quanh để làm lựu đạn giả.

Khoảng 16h ngày 26-11, Bình phát hiện Phòng Giao dịch Hóa An, Chi nhánh Bắc Đồng Nai của một ngân hàng chỉ có một nhân viên bảo vệ luống tuổi. Lập tức, đối tượng đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, mang balô tiến vào bên trong để cướp. Tại đây, Bình dùng lựu đạn giả đã chuẩn bị sẵn uy hiếp nhân viên ngân hàng. Sau ít phút, Bình lục lọi tài sản nhưng không cướp được tiền, vì két sắt tại Phòng Giao dịch bị khóa. Nghe tiếng truy hô cướp, Bình lập tức bỏ chạy ra ngoài lên xe SH để tẩu thoát. Bình đến khu vực mỏ đá ở TP Thuận An vứt bỏ quần áo cũ, lựu đạn giả và các vật dụng khác, rồi về phòng trọ lẩn trốn. Dù đã ngụy trang kỹ nhưng gã không ngờ bị bắt nhanh đến vậy.

Ngày 3-12, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Biên Hòa đã đến Công an TP Biên Hòa thăm, động viên và khen thưởng lực lượng phá án. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã biểu dương và đánh giá cao thành tích của Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra, phá án, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn. Đồng thời đề nghị, Công an tỉnh Đồng Nai bên cạnh việc đấu tranh trấn áp các loại tội phạm cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là các phương thức thủ đoạn của tội phạm để mỗi người dân nâng cao cảnh giác. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Biên Hòa cũng đã trao thư khen, biểu dương lực lượng tham gia phá án.

