1 thanh niên giả nhóm hacker Nhật Bản nhắn tin đe dọa nhiều người

Ngày 21-11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Trường (23 tuổi, trú tại xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) về Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trước đó, vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Nhật Trường thực hiện xâm nhập vào các thư điện tử (email) của các nhân viên trong Công ty MGI. Sau khi xâm nhập vào các tài khoản trên, Trường đọc các nội dung trao đổi nội bộ trong công ty và phát hiện địa chỉ các trang web của khách hàng của công ty MGI tại Hoa Kỳ.

Trường lập ra một email nặc danh để giả danh mình là nhóm hacker tại Nhật Bản nhắn tin đe dọa gửi tới thư điện tử của các nhân viên đối tác công ty MGI tại Hoa Kỳ.

Ngoài việc nhắn tin đe dọa, Trường còn thực hiện 3 đợt tấn công vào 2 trang Web do công ty MGI quản lý gây nên mối đe dọa thường xuyên liên tục đến hệ thống của công ty MGI.

