HN: Kinh hoàng ô tô gây tai nạn, kéo lê người trên phố

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 07:05 AM (GMT+7)

Sau khi gây tai nạn với xe máy, chiếc ô tô không chịu dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê nạn nhân một quãng đường dài.

Chiếc xe bán tải gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. (Ảnh: Otofun)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 11/4, tại khu vực ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô mang BKS 29C - 817.27 và một nam thanh niên chạy xe máy.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, chiếc ô tô chạy từ hướng ngã 6 Ô Chợ Dừa rẽ về đường Hoàng Cầu với tốc độ cao nên đã xảy ra va chạm với xe máy, tuy nhiên lái xe không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo theo cả nạn nhân và xe máy dưới gầm một đoạn dài.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân đã bức xúc, truy đuổi, song chiếc ô tô này vẫn lạng lách với tốc độ cao.

Nạn nhân bị tài xế kéo lê trên đường. (Ảnh: Otofun)

Chiếc xe bán tải bị nổ lốp sau sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. (Ảnh: Otofun)

Đến khu vực khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính thì chiếc ô tô bị chặn lại. Nhiều người dân bức xúc đã lao vào đánh thương tích tài xế điều khiển ô tô.

Nạn dân được người dân có mặt ở hiện trường đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an phường sở tại đã có mặt tại hiện trường. Trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) cho biết, chiếc ô tô dừng lại tại địa bàn phường này. Tài xế sau đó đã phải đi cấp cứu do người dân bức xúc lao vào hành hung.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.