Nissan Altima 2019 thế hệ mới có gì HOT so với thế hệ cũ?

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 15:00 PM (GMT+7)

Ô tô Nissan Sự kiện:

Nissan Altima 2019 thế hệ mới đã thay đổi toàn diện, hiện đại hơn. Nissan Altima 2019 sẽ làm đối thủ nặng ký của Toyota Camry 2018 và Honda Accord 2018.

Cùng với hai đối thủ đồng hương Toyota và Honda, Nissan đã nâng cấp mẫu sedan hạng D Teana/Altima của mình bằng một thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới sau lần nâng cấp facelift gần đây nhất vào năm 2016 ở thế hệ thứ 5 (L33). Hãy cùng nhìn lại những thay đổi và sự khác biệt trên Altima thế hệ mới và cũ.

''Đột phá'' là hai từ để nói đến Altima thế hệ thứ 5, hãng xe Nhật Bản đã lấy cảm hứng thiết kế từ ngôn ngữ thiết kế ''V-motion 2.0'' để áp dụng trên mẫu sedan hạng D phổ thông của mình. Nissan Altima 2019 thiết kế góc cạnh trẻ trung hơn nhiều so với phiên bản cũ với những thay đổi lớn nhất nằm ở phần đầu xe, cụm lưới tản nhiệt lớn hơn được đặt thấp hơn với thanh mạ chrome hình chữ V chính giữa và đèn pha LED... Có thể nói, Nissan Altima và Toyota Camry thế hệ mới là hai mẫu sedan Nhật Bản tiêu biểu đã thay đổi với thiết kế trẻ hoá ở thế hệ mới.

Nissan Altima/Teana thế hệ cũ

Nissan Altima/Teana thế hệ mới

Về kích thước, ở thế hệ cũ xe có chiều dài tổng thể 4.863 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.488 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm. Bước sang thế hệ mới, xe có chiều dài tổng thể 4.874 mm, rộng 1.828 mm, cao 1.468 mm và chiều dài cơ sở 2.776 mm. Nhìn chung, Altima 2019 mới nhỉnh hơn về chiều dài tổng thể, giảm chiều rộng và chiều cao

Nissan Altima/Teana thế hệ cũ

Nissan Altima/Teana thế hệ mới

Sự khác biệt mạnh mẽ nhất giữa hai thế hệ thứ 5 và thứ 6 của Altima chính là động cơ và hệ dẫn động.

Về động cơ, Nissan Altima 2019 chỉ sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) và hãng đã loại bỏ động cơ V6. Cụ thể hơn, xe có 2 phiên bản động cơ: 2.5L hút khí tự nhiên và 2.0L tăng áp (VC-Turbo; động cơ thay đổi tỉ số nén) - Động cơ này sẽ có vai trò thay thế cho động cơ V6 dung tích 3.5L ở thế hệ cũ. Chỉ có 1 lựa chọn hộp số tự động vô cấp Xtronic-CVT.

Nissan Altima/Teana thế hệ cũ

Nissan Altima/Teana thế hệ mới

Về hệ dẫn động: Lần đầu tiên hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) có mặt trên Nissan Altima, bên cạnh đó xe vẫn có phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD). Đến nay, Nissan Altima 2019 là mẫu sedan hạng D Nhật Bản thứ 2 sau Subaru Lecagy có hệ dẫn động bốn bánh này. (Biết đâu sắp tới Camry Accord sẽ làm theo?).

Nissan Altima/Teana thế hệ mới

Vô lăng hình tam giác luôn bị mọi người chê trên Altima và xe Nissan nay đã được thay thế bằng vô lăng ba chấu vát phẳng đáy thiết kế hiện đại tinh tế hơn, sau vô lăng trang bị màn hình điều khiển hỗ trợ lái xe kích thước 7 inch (ADAD) thay thế cho màn hình hỗ trợ lái xe 4 inch ở thế hệ cũ. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto... cũng thay thế cho màn hình giải trí 5 inch cũ.

Nissan Altima/Teana thế hệ cũ

Nissan Altima/Teana thế hệ mới

Altima 2019 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến bao gồm: trợ giúp giữ lane, điều khiển hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và tự động phanh sau. Mặc dù nó là tiêu chuẩn trên SV, SL, và Premium và không có sẵn trên S hoặc SR. Chiến lược mà hãng Nissan sử dụng khác với Toyota và Honda, khi Camry và Accord trang bị an toàn tiêu chuẩn cho các sản phẩm.

Nissan Altima/Teana thế hệ cũ

Nissan Altima/Teana thế hệ mới

Điểm khác biệt mới nhất trên Altima so với thế hệ cũ là trang bị hệ thống lái tự động ProPilot Assist: hệ thống này có thể tăng tốc, phanh, đánh lái, giảm tốc trên những con đường với vạch kẻ làn rõ rệt. Hãng xe Nhật Bản tiết lộ họ đã thử nghiệm công nghệ này trên 200.000 dặm đường, đưa ra nhiều tinh chỉnh đặc biệt để hoạt động tốt với giao thông ở nước Mỹ. ProPilot Assist cũng sẽ được áp dụng cho các thị trường khác như châu Âu, Nhật Bản. Nhưng còn ở Việt Nam? ProPilot Assist chỉ có trên các phiên bản cao cấp như Premium, tuy nhiên những phiên bản không trang bị ProPilot Assist sẽ giữ cho xe có giá cả phải chăng hơn nhất là khi về Việt Nam.

Mâm cũ

Mâm mới

Về an toàn: Ngoài những trang bị hệ thống an toàn ở thế hệ cũ như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh (BA), kiểm soát cân bằng động (VDC), Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), hệ thống kiểm soát mất lái chủ động (UAC)... Altima mới được trang bị hệ thống an toàn và hỗ trợ lái xe mới như: phanh khẩn cấp tự động và phát hiện người đi bộ (Pedestrian Detection), tính năng tự đỗ xe (ProPILOT Park), hệ thống cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Warning - LDW), cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lùi (Rear-Cross Traffic Alert (RCTA)... Cuối cùng, hãy cùng đợi Altima 2019 có giá bán tại Mỹ sau đó chúng ta có thể hình dung được tầm giá của xe khi về thị trường Việt Nam.