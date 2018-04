DJ Party Favor lần đầu đến Việt Nam biểu diễn

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 16:45 PM (GMT+7)

Party Favor - một cái tên không hề xa lạ với những bạn trẻ yêu âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc điện tử - vừa xác nhận sẽ đến Hà Nội biểu diễn.

Party Favor, tên thật là Dylan Ragland, là người tiên phong đưa các thể loại Trap, Twerk vào trong các lễ hội âm nhạc. Mỗi khi âm nhạc của anh vang lên là một lần đám đông không ngừng phấn khích. Party Favor đã từng nói: “Tôi nghĩ rằng những tên gọi như House, Bass, Twerk...dù hay nhưng không phải là tất cả. Với việc kết hợp nhiều thể loại nhạc khác nhau, tôi muốn tạo ra những âm thanh đầy năng lượng và khiến bạn không ngừng nhún nhảy!”

Party Favor đã chính thức xác nhận biểu diễn tại sự kiện NEX Music Festival.

Party Favor đã từng mơ ước trở thành một diễn viên nhưng sau đó với đam mê âm nhạc, anh đã từ bỏ và theo đuổi sự nghiệp DJ. Anh bắt đầu sự nghiệp với một người bạn tại Chapman trước khi tách ra và sử dụng nghệ danh Party Favor cho các dự án riêng.

Ngày 22.4, Party Favor cho ra mắt sản phẩm đầu tiên của mình mang tên là Bust Em. Các sản phẩm của anh tung ra thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng và được đánh giá cao trên nhiều bảng xếp hạng danh giá như: Party & Destroy hit # 2 trên bảng xếp hạng album iTunes, đĩa đơn Give It To Me Twice với hơn 1 triệu lượt nghe trên Spotify trong hai tuần đầu tiên và Bap U với hơn 8 triệu lượt nghe trên Soundcloud.

Tài năng của Party Favor còn được khẳng định thông qua việc được mời biểu diễn tại rất nhiều lễ hội âm nhạc uy tín ở Bắc Mỹ như Coachella, EDC, Lollapalooza, Ultra, Tomorroworld và Block Parties của Mad Decent. Với các sản phẩm chính thức trên Spinnin Records, Ultra Records, OWSLA và Mad Decent và các chuyến lưu diễn quốc tế qua Châu Á, Úc, Brazil, Nhật Bản,… không có gì ngạc nhiên khi các fan hâm mộ của Party Favor lại đa dạng và phong phú như chính âm nhạc mà anh tạo ra vậy.

Tài năng của Party Favor sẽ là điều khẳng định cho một set nhạc chất lượng cho khán giả vào tháng 5 tới đây tại Hà Nội.

Party Favor, Above & Beyond, ViceTone sẽ kết hợp cùng hàng loạt các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam vào ngày 5.5 tới đây tại Hà Nội. Lễ hội âm nhạc NEX Music Festival 2018 là lễ hội âm nhạc điện tử quy mô với âm thanh, ánh sáng, sân khấu chuyên nghiệp, hiện đại với sự tham gia của huyền thoại nhạc trance Above&Beyond, Vicetone và rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước, quốc tế.