Cách ăn, chơi đã đời trong 24 tiếng ở Tokyo mà chẳng hề đắt đỏ như bạn nghĩ

Cách ăn, chơi đã đời trong 24 tiếng ở Tokyo mà chẳng hề đắt đỏ như bạn nghĩ

Chủ Nhật, ngày 15/04/2018 03:00 AM (GMT+7)

Du lịch Nhật Bản Sự kiện:

Tokyo là địa điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn, nhưng nếu chỉ có 24h bạn vẫn có thể trải nghiệm thành phố này theo cách riêng của mình.

7 - 8 giờ: Ăn sáng tại Shou Tsukiji

Nếu bạn đang ở Tokyo, đừng quên thưởng thức món sushi nổi tiếng. Du khách có thể đến Shou Tsukiji để thưởng thức món ăn này và chắc chắn sẽ hài lòng với quyết định của mình. Các đầu bếp sử dụng nguyên liệu tươi ngon và làm nên từng miếng sushi chất lượng trong khi thực khách chờ đợi.

8 - 9 giờ: Dạo phố Akihabara

Akihabara là con phố bán các đồ điện tử nổi tiếng ở Tokyo. Với những người đam mê kỹ thuật, đồ điện tử, việc đi thăm thú con phố này trong một tiếng quả là "thòm thèm". Tại đây, các đồ điện tử được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng và du khách được tận mắt thấy các đồ công nghệ mới, lạ nhất. Nếu không mua sắm gì, bạn cũng không tốn một xu khi đi dạo Akihabara.

Chỉ trong 24 tiếng, bạn vẫn có thể dạo quanh Tokyo.

9 - 10 giờ: Thăm bảo tàng Ghibli

Bảo tàng Ghibli là nơi triển lãm các tác phẩm, nhân vật đã từng xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình do Ghibli Studio sản xuất. Nếu bạn là fan hâm mộ của các bộ phim hoạt hình như My Neighbor Totoro hoặc Spirited Away, việc lựa chọn đến thăm bảo tàng này quả thực không hề phí thời gian.

10 - 11 giờ: Ăn vặt ở Kyourakutei

Đến Tokyo, ngoài thăm thú cảnh sắc tươi đẹp, bạn không thể bỏ qua thưởng thức các món ăn. Trong khi đi chơi, bạn nên ghé qua nhà hàng Kyourakutei để ăn các đồ ăn vặt ngon miệng

11 - 12 giờ: Mua sắm ở Ginza

Ginza là địa điểm tập trung các cửa hàng bán hàng hiệu tại Nhật Bản. Nếu bạn là tín đồ của thời trang chắc chắn sẽ không thể kìm lòng và quyết định mở hầu bao để mua quần áo ở khu phố nhộn nhịp này.

Khu mua sắm Ginza nổi tiếng với nhiều cửa hàng bán đồ hiệu.

12 - 13 giờ: Ghé qua tượng Hachiko

Bên cạnh việc đi mua sắm, ăn uống, bạn nên dành thời gian để tới bức tượng Hachiko. Đây là bức tượng tôn vinh chú chó Hachiko. Chú chó này đi theo chủ nhân ra tàu điện ngầm mỗi ngày rồi nằm chờ gần đó đến khi chủ nhân quay về. Nhưng khi chủ nhân qua đời, Hachiko vẫn giữ thói quen cũ. Khi chú chó này qua đời, người ta đã dựng nên bức tượng để tưởng nhớ chú chó trung thành.

13 - 14 giờ: Ăn trưa tại L'Effervescence

Du khách đừng nghĩ khi ở Nhật thì không thể ăn các món ngon của Pháp. Nhà hàng L'Effervescence có các thực đơn theo mùa chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú.

Phiên bản tượng Nữ Thần Tự Do ở Tokyo.

14 - 15 giờ: Thăm bảo tàng Quốc gia Tokyo

Bảo tàng này sở hữu bộ sưu tập lớn nhất thế giới. Đây là nơi cho du khách cái nhìn toàn diện về các di tích và các công trình khảo cổ học của Nhật Bản, hiểu biết hơn về lịch sử của đất nước Mặt Trời Mọc.

15 - 16 giờ: Thăm núi Mihara

Bảo tàng Quốc gia Tokyo nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý.

Mihara là núi lửa vẫn còn hoạt động và phun trào theo chu kỳ 150 năm/lần. Lần cuối cùng nó phun trào dung nham là năm 1986.

16 - 17 giờ: Thăm Odaiba

Odaiba là hòn đảo nhân tạo ở trung tâm Tokyo. Trên đảo có nhiều cửa hàng, nhà ở và các điểm tham quan. Đây là nơi có đặt bản sao của tượng Nữ Thần Tự Do để du khách chụp ảnh, check in.

17-18 giờ: Đi dạo ở Kasai Rinkai

Đây là công viên có quy mô lớn nhất ở Tokyo với thủy cung, đài quan sát. Nếu tới đây vào lúc hoàng hôn, du khách sẽ được ngắm mặt trời lặn trên vịnh Tokyo.

18 - 19 giờ: Chiêm ngưỡng tháp Tokyo

Đây là công trình cao thứ hai ở Nhật Bản. Tháp Tokyo cao 332m, cao hơn cả tháp Eiffel. Nó là điểm nhấn kiến trúc tại thủ đô Tokyo.

19- 20 giờ: Ăn tối ở Shima

Đầu bếp nổi tiếng Manuba Oshima sẽ chế biến món thịt bò Wagyu ngon trứ danh cho du khách thưởng thức. Các món ăn đều được chuẩn bị bởi đội ngũ nhân viên đẳng cấp thế giới.

20 - 21 giờ: Ghé qua nơi đặt robot khổng lồ Gundam

Nếu bạn là một du khách thích robot hoặc từng xem các robot khổng lồ trong phim hoạt hình thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua địa điểm này. Robot Gundam có chiều cao 6m là nơi được nhiều du khách tới chiêm ngưỡng khi có mặt ở Tokyo.

21 - 22 giờ: Cửa hàng chơi game A-Button

Nếu bạn có một tiếng để chơi các game, đừng quên lựa chọn A-Button. Địa điểm này là chỗ dừng chân cho các game thủ, với các trò chơi hấp dẫn. Ngoài ra, nơi đây còn có các quán ăn ngon.

22 - 23 giờ: Đi khiêu vũ ở Red Shoes

Đây là quán bar và câu lạc bộ đêm mở cửa đến 4 giờ sáng nên bạn có thể ở đây để giải trí. Trong thời gian trên, các ban nhạc sống sẽ biểu diễn để khách thưởng thức.

Thưởng thức thịt bò Wagyu là

23 - 0 giờ: Ghé quán bar Bagus

Ở Tokyo, có nhiều quán bar của Bagus. Tại quán bar này vẫn còn những trò chơi từ cách đây mấy chục năm đủ để hấp dẫn mọi người. Bagus là địa điểm thú vị để trải nghiệm buổi tối ở Tokyo.

0 - 1 giờ sáng: Tới câu lạc bộ đêm Fai Aoyama

Đây là câu lạc bộ đông đúc nhất ở Tokyo. Bạn có thể tới đây để chìm đắm trong âm nhạc và không khí sôi động đến nửa đêm.

1 - 2 giờ sáng: Ngồi tại Nagomi Cafe

Tại Tokyo có nhiều quán cà phê Internet, nhưng Nagomi Cafe đẹp hơn cả. Địa điểm này có ở nhiều nơi với phong cách trang trí truyền thống và chương trình biểu diễn nhạc J-pop. Nếu không đến đây, bạn có thể ăn thịt nướng ở nhà hàng Shima.

Tọkyo có nhiều quán bar để bạn lựa chọn.

2 - 3 giờ sáng: Nghe nhạc Jazz ở Lounge Cigar and Jazz Bar

Trước khi tiếp tục hành trình, bạn có thể ghé qua bar này để thư giãn, nghe nhạc Jazz sau một hành trình dài suốt cả ngày.

3 - 4 giờ sáng: Đi chợ cá Tsukiji

Đây là chợ buôn bán cá nổi tiếng và lớn nhất ở Nhât Bản. Các đầu bếp khắp nơi đến đây để mua cá tươi nhằm chế biến những món ăn ngon cho thực khách.

Trong sân bay Haneda có nhiều cửa hàng thiết kế theo phong cách kiến trúc xưa.

4 - 5 giờ sáng: Ăn nhẹ trước khi ra sân bay

Khi ngồi chờ chuyến tàu điện ngầm đầu tiên lúc 5h sáng để ra sân bay, bạn có thể ghé ăn điểm tâm tại Nombei với các món ăn nhẹ là đồ chiên rán kèm bia.

5- 6 giờ sáng: Ra sân bay Haneda

Nếu có thời gian, bạn có thể thuê phòng hoặc một hộp ngủ để ngủ trong khi đợi đến giờ bay. Sân bay Haneda cũng là nơi có nhiều địa điểm tham quan.