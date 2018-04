Chuyển nhượng MU: Pogba suýt gia nhập Man City

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 05:32 AM (GMT+7)

HLV Pep Guardiola đã tiết lộ một thông tin gây sốc khi ông và Man City suýt mua Pogba và Mkhitaryan từ MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

“Siêu cò” gợi ý Man City và Pep nên mua Pogba từ MU

Trong cuộc họp báo trước trận derby thành Manchester đêm nay, HLV Pep Guardiola đã tiết lộ một thông tin thú vị. Theo đó, “Siêu cò” Mino Raiola (người đại diện của cả Pogba Pogba, Henrik Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic và từng có hiềm khích với Pep hồi còn ở Barca) đã gạ gẫm ông và BLĐ Man City nên mua bộ đôi tiền vệ Pogba và Mkhitaryan hồi tháng Giêng năm nay:

“Tôi không hiểu tại sao tôi lại là một gã xấu xa (trong mắt Mino Raiola). Nhưng chính người đàn ông này cách đây mới hơn 2 tháng đã chào mời tôi rằng Mkhitaryan và Pogba có thể chơi bóng cùng chúng tôi (Man City)."

Trên trang cá nhân Twitter, Pogba bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe tin Pep Guardiola và Man City từng được chào mời mua anh từ MU tháng Giêng năm nay

"Tại sao vậy? Tại sao ông ta lại gợi ý họ với chúng tôi. Ông ấy muốn Mkhitaryan và Pogba chơi bóng cho chúng tôi. Pogba là một cầu thủ đáng kinh ngạc, một cầu thủ top đầu. Nhưng tôi đã nói “Không”, vì chúng tôi không đủ tiền mua Pogba, cậu ấy đắt quá!” – Pep chia sẻ.

De Gea sang Real, MU sẽ quyết mua sao Barca 156 triệu bảng thay thế

Nhằm phòng ngừa khả năng David De Gea sẽ gia nhập Real Madrid hè này, MU đã lựa chọn phương án chiêu mộ Ter Stegen từ Barcelona. Tuy nhiên, theo tờ Don Balon, để có được chữ ký của thủ thành người Đức, “Quỷ đỏ” sẽ phải chi đến 156 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho anh ở đội chủ sân Nou Camp.

Ter Stegen tài năng không kém gì De Gea

Mourinho chọn sao Monaco thế chỗ Valencia

Antonio Valencia sẽ kỷ niệm sinh nhật tuổi 33 vào tháng 8 tới và MU muốn tìm kiếm dần một cầu thủ có thể thay thế ngôi sao người Ecuador chơi hậu vệ phải cho “Quỷ đỏ” mùa tới.

Theo tờ Le 10 Sport, cái tên mà HLV Jose Mourinho đang nhắm tới là Djibril Sidibe. Hậu vệ 25 tuổi người Pháp hiện chỉ nhận lương 74.000 bảng/tuần và có mức phí chuyển nhượng chỉ rơi vào khoảng 33,6 triệu bảng nên rất “vừa miếng” với MU. Cái khó là Sidibe vẫn còn 4 năm hợp đồng hiện tại với Monaco và đội bóng xứ Công quốc sẽ ép giá mạnh nếu Man đỏ muốn mua anh ngay hè này.

Nhảy vào tranh hậu vệ tốt từ Bundesliga với Arsenal

Tờ Mirror cho hay, MU vừa nhảy vào cuộc đua giành sự phục vụ của Sokratis Papastathopoulos với Arsenal. Cầu thủ 29 tuổi người Hy Lạp đang là trụ cột của Borussia Dortmund kể từ khi anh chuyển từ Werder Bremen sang đội chủ sân Signal Iduna Park vào năm 2013. Sokratis đã có gần 200 lần ra sân thi đấu trên tất cả mặt trận cho Dortmund và cùng CLB này giành được 2 danh hiệu quốc nội.

Barca thật sự muốn có Luke Shaw

Theo tin từ tờ The Sun, Barcelona sẽ gửi lời đề nghị tới MU để thực hiện thương vụ chuyển Luke Shaw từ Old Trafford sang Nou Camp hè này. Dù vậy, Barca sẽ không vội mua đứt mà chỉ muốn mượn hậu vệ người Anh trong một mùa giải để tiết kiệm chi phí do họ đang cần dồn tiền để mua Antoine Griezmann từ Atletico Madrid (dự kiến khoảng 88 triệu bảng).

Theo HLV Ernesto Valverde, Barca cần một phương án dự bị mới tốt hơn Lucas Digne cho Jordi Alba ở vị trí hậu vệ trái mùa tới và Luke Shaw là người thích hợp.