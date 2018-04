Thông tin mới nhất vụ “hot girl” chết trong phòng sau tiếng nổ

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 18:52 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giam nghi phạm sát hại bạn gái xinh đẹp trong phòng trọ ở Gia Lai để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Văn Lai

Chiều 13.4, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lai (20 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, Gia Lai) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Ngoài điều tra hành vi trên, công an cũng đang truy xét nguồn gốc khẩu súng quân dụng K54 cùng đạn được thu giữ tại hiện trường.

Trước đó, chiều 1.4, người dân ở tổ 13 (phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai), nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng phát ra từ phòng trọ của chị B.T.T.H. (18 tuổi, ngụ huyện Đak Đoa, chị H là bạn gái của Lai) nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện chị H nằm bất động trên vũng máu.

Lai hô hoán cùng mọi người đưa bạn gái đi cấp cứu nhưng khi hay tin chị H đã tử vong nên bỏ trốn khỏi địa phương.

1 ngày sau vụ án mạng xảy ra, Lai đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai ban đầu của Lai, trong lúc đùa giỡn nên Lai đã cầm súng bắn trúng mặt bạn gái.

Người dân gần dãy trọ cho biết, nạn nhân H rất xinh đẹp, làm nhân viên lễ tân cho một nhà hàng lớn ở TP Pleiku và được hàng xóm ví như “hot girl”.

Nạn nhân và Lai có tình cảm với nhau nên thuê phòng trọ sống chung nhiều tháng qua.