Manh mối không ngờ "vạch mặt" băng cướp ngân hàng ở Sài Gòn

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 16:05 PM (GMT+7)

Việc điều tra băng nhóm dùng súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn tưởng chừng đi vào ngõ cụt khi các manh mối, dấu vết thu thập được khá ít, tuy nhiên từ chiếc xe máy của đối tượng dùng làm phương tiện để cướp, trinh sát đã lần ra.

Nam và Khải tại cơ quan công an

Ngày 6.4 Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang tạm giữ hình sự hai nghi can Nguyễn Trường Khải (25 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) đồng thời trinh sát đang tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, quê Thanh Hóa). Đây là 3 nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng An Bình (ABbank) trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú cách đây không lâu.

Trước đó, sáng 31.3, hai đối tương bịt kín mặt trong đó một người cầm súng đột nhập vào ngân hàng ABbank trên đường Lũy Bán Bích khống chế bảo vệ, yêu cầu tất cả các nhân viên của phòng giao dịch “im lặng” nếu không sẽ bắn. Một trong hai đối tượng ném ba lô về phía nhân viên yêu cầu bỏ tiền vào trong.

Lợi dụng hai tên cướp không để ý, bảo vệ ngân hàng hô “cướp, cướp”. Bị động hai đối tượng bỏ chạy ra ngoài lên xe phóng đi mà chưa cướp được tiền.

Ngân hàng xảy ra vụ cướp táo tợn

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, thu thập camera khu vực xung quanh.

Lãnh đạo Công an quận Tân Phú xác định tính chất vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương nên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phải nhanh chóng phá án, bắt bằng được băng cướp trong thời gian sớm nhất.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh khu vực, công an chỉ thu được những thông tin hình ảnh ít ỏi về nhóm nghi can. Ngoài ra, trong quá trình gây án, nhóm cướp không để lộ sơ hở nào: mặt bịt kín, biển số xe sơn lại… Rà soát camera trên đường tẩu thoát của 2 tên cướp, cảnh sát thấy dấu vết hình ảnh đều bị ngắt đoạn, các đối tượng chạy lòng vòng qua nhiều con hẻm, nhiều tuyến đường khiến việc điều tra như tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.

Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén trong công tác nghiệp vụ, chỉ huy Đội CSHS và các trinh sát Công an quận Tân Phú phát hiện chiếc xe máy hai đối tượng dùng làm phương tiện di chuyển được chế độ lại nên tập trung vào “chìa khóa” này.

“Khi xem lại camera, các trinh sát nhận ra phương tiện mà 2 tên cướp sử dụng là chiếc Exciter có đặc điểm được chế độ lại. Ngay lập tức, mọi thông tin liên quan đến các đối tượng thường hay tham gia “độ” xe để đua trên địa bàn quận Tân Phú và các quận lân cận được trinh sát khoanh vùng”, một cán bộ tham gia phá án, kể lại.

Camera ghi nhận hình ảnh hai đối tượng

Đúng như nhận định ban đầu, sau thời gian xác minh, trinh sát xác định tại một “lò” độ xe ở quận Tân Phú có “khách hàng” tên Đào Ngọc Nam thường hay lui tới độ xe nên trinh sát tổ chức truy tìm người này.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Nam có liên quan đến vụ cướp nên trưa 3.4, khi Nam vừa xuất hiện ở quán cà phê trên địa bàn quận Tân Phú thì trinh sát ập đến khống chế.

Tại trụ sở công an, Nam lần lượt khai ra đồng phạm là Khải và Khuê. Đến chiều cùng ngày, Khải cũng đã bị bắt giữ, riêng Khuê từ sau vụ cướp đã trốn biệt tăm.

Khải khai để thực hiện vụ cướp, nhóm này bàn bạc kỹ phân công nhiệm vụ cho từng người. Khải đưa tiền cho Khuê mua ba lô, áo khoác, khẩu trang, găng tay…Nam kiếm biển số xe giả để gắn vào xe Exciter của mình để đồng phạm sử dụng.

Sáng 31.3, cả ba gặp nhau tại cầu Bình Thuận (quận Bình Tân), Nam lấy sơn đen phun lên biển số xe, Khuê lấy xe này chở Khải đến chi nhánh một ngân hàng nhà nước để ra tay. Tuy nhiên, do sáng thứ 7, chi nhánh ngân hàng này nghỉ việc nên bộ đôi đi về.

Khi đi ngang chi nhánh ngân hàng An Bình cùng trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) thấy chỉ có một bảo vệ phía trước nên Khải quyết định vào cướp.

Khải khai sau khi cướp bất thành, trên đường tẩu thoát, biết hình ảnh của mình có thể bị camera an ninh trên đường ghi lại nên đã chạy xe về hướng Long An và chạy lòng vòng qua các con hẻm, ngõ ngách để cảnh sát không thể tìm ra dấu vết.

Khi đến Long An, Khải và Khuê đốt hết quần áo, vứt súng, thay quần áo mới rồi quay về nhà ở quận Bình Tân như không có chuyển gì xảy ra. Khải sau đó gọi Nam đến thay lại biển số xe thật.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.