Tre từ giản dị trở nên lộng lẫy dưới bàn tay ma thuật của Gucci

Năm 2022 đánh dấu 75 năm Gucci sử dụng vật liệu tre trong túi xách của mình, và để kỷ niệm di sản của Gucci, nhà tạo mốt Alessandro Michele đã tung ra chiến dịch Kaguya by Gucci và phim ngắn.

Quay trở lại năm 1947, Guccio Gucci và các nghệ nhân Florentine của nhà thiết kế đã phải vật lộn để tìm ra danh mục vật liệu của mình. Trong một nỗ lực đổi mới, Gucci bắt đầu sử dụng tre vì đặc tính nhẹ nhưng bền của nó, vô tình tạo ra biểu tượng là chiếc túi Bamboo năm 1947. Kể từ đó, việc sử dụng tre của Gucci đã mở rộng trên những chiếc ba lô lấy cảm hứng từ năm 1947 và các phụ kiện bằng da nhỏ như ví, đồng thời kết hợp với nhau trên chiếc túi quan trọng không kém của nhà mốt, Diana.

Giờ đây, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập, Gucci ra mắt Kaguya by Gucci. Một bộ phim ngắn có tựa đề Taketori Monogatari (The Tale of the Bamboo Cutter), do Makoto Nagahisa đạo diễn, có sự tham gia của dàn diễn viên - Hikari Mitsushima, Aoi Yamada và Eita Nagayama - mặc trong bộ sưu tập “Gucci Love Parade”, mỗi người đều tìm thấy mình với tình yêu đích thực cốt lõi của bộ phim.

Đối với chiến dịch, chúng ta nhận thấy điểm nổi bật trên cả hai chiếc túi Gucci 1947 Bamboo và Diana, xuất hiện với màu sắc cổ điển như kem và xanh lá cây đậm cũng như màu xanh lá cây sống động hoặc ở dạng ba lô.

Cùng ngắm vẻ đẹp đầy màu sắc của những chiếc túi Gucci gắn liền với vật liệu tre - tưởng giản dị mà lại mang nét đẹp vô song của nhà mốt xa xỉ nước Ý.

