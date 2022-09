“Thiên tài thiết kế gốc Việt” Peter Do thổi hồn cho suit cực chất

Luôn thể hiện thiên hướng tạo ra những bộ trang phục nữ nghiêng về thẩm mỹ nam tính và cách may lấy cảm hứng từ nam giới, Peter Do cuối cùng đã vượt qua cầu nối đó là ra mắt một bộ sưu tập quần áo nam đầy đủ.

Buổi giới thiệu trang phục nam giới của Peter đã được thực hiện hoành tráng cho mùa Xuân / Hè 2023, khi anh tuyển dụng SM Entertainment - công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc - để giúp mở ra chương thiết kế tiếp theo của mình. Nhóm nhạc K-pop nổi tiếng NCT của SME đã đóng vai trò như một nàng thơ cho Peter (khi anh ấy thiết kế quần áo cho thành viên ban nhạc Johnny tham dự Met Gala 2022), khi anh ấy chọn Jeno, bạn cùng nhóm của Johnny để mở màn cho chương trình SS23 được tổ chức tại thành phố New York.

Bộ sưu tập quần áo nam của Peter bao gồm một bảng màu lặng gồm đen, trắng, xám và trung tính, tất cả đều được chế tạo bằng chất liệu xa hoa như lụa và da. Quần da có đường xẻ bên hông, áo và đáy đan dây ombré, cùng với túi đeo vai quá khổ và trang phục thể thao nâng cao đã tạo nên sự hấp dẫn cho show diễn này. Những món đồ nổi bật bao gồm áo cổ sơ mi có thể chuyển đổi che ngực xếp nếp, váy xếp ly mặc bên ngoài quần ống đứng, áo sơ mi cài cúc tuyệt đối với quần phù hợp, áo khoác da và Jeno diện một chiếc áo blazer một bên ngực màu đen với ve áo bằng vải sa tanh đen cực rộng và túi tương phản màu trắng.

Ngoài việc sử dụng “TIME” làm cơ sở cho bộ sưu tập SS23 của mình, Peter Do đã chia sẻ lý do tại sao anh ấy chọn giới thiệu trang phục nam giới trong mùa này, nói rõ: “Để theo đuổi việc hoàn thành vũ trụ Peter Do, mọi người luôn nói với chúng tôi, đã đến lúc mà bạn ra mắt bộ sưu tập cho nam giới, mặc dù nam giới đã mặc đồ của Peter Do được một thời gian. Câu hỏi muôn thuở “người phụ nữ của Peter Do là ai?” Luôn hạn chế đối với tôi. Giờ đây, tôi rất vui khi nói rằng Peter Do dành cho tất cả mọi người bởi vì chúng tôi không chỉ thiết kế quần áo phụ nữ hay đàn ông - chúng tôi mặc quần áo cho mọi người”.

