Quy tắc nên và không nên khi mặc quần bò skinny

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 09:19 AM (GMT+7)

Quần bò skinny rất phổ biên trong giới thời trang, tuy nhiên bạn nên phối đồ với chúng như thế nào để không bị lỗi mốt.

Nên: Quần bò skinny + Bốt Combat

Có một lý do để giải thích quần bò skinny là thiết kế yêu thích của các người mẫu: Chúng rất dễ phối đồ. Chúng kết hợp tốt với những đôi bốt Combat đế bằng, giày dép mang phong cách quân đội. Những chiếc quần bò skinny có thân ngắn tạo cảm giác hiện đại hơn nhiều so với một chiếc quần dài, vì vậy hãy yêu cầu thợ may hoặc lấy một chiếc kéo cắt ngắn và bắt đầu may để thu ngắn lại chúng.

Nên: Quần bò skinny sáng + Giày cao gót có cổ cao

Bạn có thể mặc quần bò skinny với (hầu hết) mọi kiểu giày. Lựa chọn hợp mốt trong năm nay nên là kết hợp một chiếc quần skinny sáng màu với một đôi giày cổ cao, bốt ngang đùi bằng da lộn hoặc da. Bạn có thể nhận thấy rằng đôi giày cao gót trong hình có thân trên khá rộng so với mức trung bình của bạn. Điều đó bởi vì một xu hướng mới cho phép chân của bạn có những khoảng trống nhất định, cách này tạo cảm giác thoải mái hơn.

Nên: Viền gấu sờn rách + Giày thể thao

Hãy để phong cách thời thượng của bạn trở thành tiêu điểm bằng cách kết hợp chúng với một chiếc quần bò skinny bó sát mắt cá chân và có viền gấu sờn nhẹ.

Nên: Quần bò đen bạc màu + Bốt đen

Việc kết hợp màu đen trên nền đen tạo ảo giác về đôi chân dài bất tận, gần như bạn không thể biết đâu là ranh giới của giày và quần. Vì vậy, nếu bạn muốn có một đôi chân dài, hãy thử ngay cách phối đồ này. Phong cách này có thiên hướng truyền thống thay vì tập trung vào xu hướng, nhưng chắc chắn không có gì sai với cách phối này.

Không nên: Quần bò rách tối màu + Bốt cổ ngắn sáng màu

Cách phối đồ này khiến bạn trông như một cô gái trẻ trung, mới lớn. Nhưng cách phối này lại tiềm ẩn vấn đề: Những đôi bốt mũi nhọn dù đang là xu hướng, nhưng sự tương phản rõ rệt về màu quần và bốt chỉ gây tác hại làm ngắn đôi chân của bạn. Bạn nên kết hợp chiếc bốt này với một chiếc quần bò rộng thoải mái để có vẻ ngoài hiện đại hơn.

Không nên: Quần bò phai màu + dép

Quần bò màu xanh phai màu gần như màu trắng là một "di sản" từ đầu những năm 2000. Và khi bạn kết hợp chúng với những chiếc dép in họa tiết, bạn sẽ khiến mình trông rất lỗi mốt, đi ngược chiều thời gian. Tóm lại, bạn nên giữ những chiếc quần bò phai màu lại trong quá khứ.

Không nên: Quần bò xanh + Giày đế bằng Ballet

Những đôi giày đế bằng ballet không thực sự phù hợp với đôi chân của bạn khi bạn mặc quần bò xanh. Tuy nhiên, sự kết hợp trang phục này không hẳn là không thể cứu. Đơn giản, bạn chỉ cần nâng cấp lên một đôi giày loafer nhỏ gọn và đổi màu quần bò xanh của bạn để có sắc thái sắc nét hơn.

