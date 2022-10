Phong cách đường phố Tuần lễ thời trang Paris là màn trình diễn đắt giá về layering

Tuần lễ thời trang Paris chính thức đánh dấu sự kết thúc của một tháng thời trang Xuân / Hè 2023 bận rộn.

PFW đã thu hút sự chú ý của đám đông, ra mắt một số bộ sưu tập được săn đón nhất từ ​​các thương hiệu lớn như Saint Laurent, Loewe, Balenciaga và thậm chí cả Louis Vuitton. Khi mùa sắp kết thúc, chúng ta cùng sử dụng ống kính macro để làm nổi bật một số trang phục phong cách đường phố nổi bật nhất trong mùa.

Mặc dù kinh đô thời trang của thế giới phải đối mặt với điều kiện thời tiết kém thuận lợi trong mùa này, nhưng điều đó không ngăn cản những người tham dự trình diễn một số bộ đồng phục tuần lễ thời trang đẹp nhất của họ. Từ mưa, gió và thời tiết chỉ dưới 10 độ, người xem đã làm tròn PFW bằng cách dạy cho người xem một bài học về cách phân tầng thông minh và thiết thực. Khi thời tiết thất thường, tầm quan trọng của việc phân lớp càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Một số thực sự thể hiện kiểu dáng cổ điển của người Paris toàn màu đen từ đầu đến chân, bằng cách kết hợp áo khoác da dài với một chiếc quần short jean rách và một chiếc áo phông đen đơn giản, tạo nên cảm giác “Matrix, but make it fashion”. Một bộ khác đã lấy cảm hứng từ chiếc váy mini khét tiếng của Miu Miu và kết hợp chiếc váy ngắn với một chiếc cúc áo cắt may vừa vặn, chứng tỏ rằng việc khoe một chút da thịt có thể vừa thanh lịch nhưng lại vừa khiêu khích.

Sự thay đổi của mùa đã chứng kiến ​​những chiếc áo khoác puffer đầy sức sống, những chiếc áo khoác da cổ điển quá khổ, cũng như những chiếc áo blazer được thiết kế riêng trở thành những mẫu áo khoác ngoài tuyên bố đồng thời tạo ra những kiểu dáng đặc biệt. Mùa này chứng kiến ​​phong cách được nâng tầm nhờ phụ kiện, với một số kính râm phóng đại bao gồm kính râm mùa thu 2022 của Loewe và mũ lưỡi trai hai mặt adidas x Gucci thu hút sự chú ý ngay lập tức. Tất nhiên, Paris đã chứng kiến ​​nhiều gương mặt nổi tiếng trong tuần này, bao gồm NIGO, Emma Chamberlain, Matthew M Williams và Rick Owens đã xuống đường để tham gia một trong những tuần lễ bận rộn nhất của thời trang.

