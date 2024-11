NTK Cao Minh Tiến "bắt tay" cùng Chế Quyết Tiến trong BST đặc biệt

NTK Cao Minh Tiến và Chế Quyết Tiến hợp tác ra mắt Bộ sưu tập (BST) “Mầm Lam” lấy cảm hứng từ gốm Bồ Bát - một trong những sản phẩm nổi tiếng của Ninh Bình. BST được ra mắt trong chương trình “Ninh Bình - Áo dài trên con đường di sản” tối 23/11.

BST Mầm Lam ra mắt trong chương trình “Ninh Bình - Áo dài trên con đường di sản”.

Sự kiện thuộc khuôn khổ Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 với chủ đề “Dòng chảy di sản”. BST được lấy cảm hứng từ những họa tiết của gốm Bồ Bát với màu xanh lam có thể thấy ở nhiều loại gốm khác, nhưng đặc trưng gốm Bồ Bát của Ninh Bình là điểm nhấn với đường vẽ chỉ vàng óng ánh…

BST có sự tham gia của nghệ sĩ Tú Oanh, Kim Oanh, người mẫu Hồng Quế và người mẫu nhí An Nhiên...

Nghệ sĩ Tú Oanh và NTK Chế Quyết Tiến

Đây là lần thứ 2 nghệ sĩ Tú Oanh tham gia trình diễn trong BST của NTK Cao Minh Tiến. Trước đó, cách đây ít ngày, nữ diễn viên cũng tham gia trình diễn trong BST “Đủng đỉnh” của NTK Cao Minh Tiến tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam International Fashion Week 2024).

Đây là lần thứ 2 nghệ sĩ Tú Oanh tham gia trình diễn trong BST của NTK Cao Minh Tiến

Ninh Bình có rất nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Làng nghề thêu ren Văn Lâm, làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân… Trong số đó phải kể đến làng gốm Bồ Bát - nơi được xem là làng nghề gốm sứ thuở sơ khai, là “tổ nghề” của làng gốm Bát Tràng ngày nay.

Làng gốm cổ Bồ Bát xưa, nay là làng Bạch Liên, thuộc xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, vốn là làng nghề nổi danh với nhiều sản phẩm gốm sắc trắng độc đáo và tinh tế. Nơi đây có loại đất sét Bồ Di còn gọi là đất non sương rất quý hiếm. Loại đất này có đặc điểm tạo nên dòng men trắng, chỉ cần nung 50-70% thời gian so với các loại đất khác nhưng vẫn bảo đảm chất lượng về độ mịn, cứng, sau khi nung sản phẩm ít bị nứt, vỡ hơn so với các loại đất sét khác.

Gốm Bồ Bát đã có hàng nghìn năm lịch sử. Điều này đã được xác nhận qua dấu tích của những lớp đất nung, mảnh gốm ken dày đặc được tìm thấy rất nhiều ở vùng này. Thời Đinh - Tiền Lê, những người thợ tài hoa của làng đã sáng tạo ra những sản phẩm cao cấp để tiến vua như gạch đất nung “Đại Việt quốc quân thành chuyên” - loại gạch chuyên dùng để xây thành, các sản phẩm gốm tinh xảo như đầu rồng, mặt linh thú, bát đĩa, đồ gia dụng...

NTK Cao Minh Tiến cùng các người mẫu trong BST mới

Sự kết hợp giữa chất liệu hiện đại và chất liệu truyền thống trong BST áo dài “Mầm Lam” không chỉ là sự phát huy những giá trị văn hóa lịch sử mà còn thể hiện khả năng sáng tạo vô biên trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa qua các thế hệ. Hai NTK đã tạo nên một BST áo dài trẻ trung, năng động, phù hợp với mọi độ tuổi.

Cao Minh Tiến (giữa) ra mắt BST áo dài trẻ trung, năng động, phù hợp với mọi độ tuổi

Cao Minh Tiến được biết đến là một NTK nổi tiếng. Không chỉ là NTK thời trang, vẽ tranh, tham gia đóng phim, làm giảng viên Đại học chuyên ngành thời trang, Cao Minh Tiến còn được biết đến là một TikToker nổi tiếng chuyên review các món ăn Hà Thành, đặc biệt là các hàng ăn lâu đời, gắn bó với Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ nhận xét, Cao Minh Tiến quá giàu năng lượng sáng tạo và làm việc.

NTK trẻ Chế Quyết Tiến

Chế Quyết Tiến sinh năm 1999, là gương mặt NTK trẻ và đầy triển vọng trong làng thời trang Việt Nam. Trước Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2024, anh từng giới thiệu bộ sưu tập ở Lễ hội Áo dài Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), show trình diễn áo dài với chủ đề "Nơi tôi sinh ra" (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Festival Áo dài Quảng Ninh 2022 với chủ đề "Quảng Ninh - Miền di sản"... Các thiết kế của Chế Quyết Tiến luôn mang đậm vẻ đẹp của văn hóa dân tộc, là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Các người mẫu trong BST Mầm Lam

Chương trình được tổ chức với mong muốn đẩy mạnh các biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của làng nghề Ninh Bình; quảng bá cho khách du lịch trong nước, quốc tế về sản phẩm áo dài mang dấu ấn văn hóa, truyền thống của vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử. Đây là sự kiện mở đầu cho 5 sự kiện chính thức của Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024.

Đặc biệt, show diễn thời trang áo dài còn có sự kết hợp độc đáo của âm nhạc qua sự thể hiện của những ca sĩ: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ Ưu tú Đàn nhị Thùy Anh, ca sỹ Phượng Kat, Minh Đức, Khang Ngọc cùng sự góp mặt của Hoa hậu Ngọc Hân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]