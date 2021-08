Những khoảnh khắc thời trang nhất của cố diva Whitney Houston

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 08:51 AM (GMT+7)

Với những ca khúc đình đám như "I Have Nothing" và "I Will Always Love You", Whitney Houston đã thay đổi âm nhạc mãi mãi thông qua giọng hát vô song và sở trường trữ tình trứ danh. Sinh ra ở New Jersey vào năm 1963, Houston nổi lên vào đầu những năm 1980 sau một thời gian ngắn làm người mẫu, sau đó là hai album solo đầu tiên của cô. Whitney Houston và Whitney, đĩa hát đầu tiên của cô, đã trở thành hit ngay lập tức và đảm bảo Houston là một trong những nhạc sĩ thành công nhất mọi thời đại.

Bước sang đầu những năm 90, Houston bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với những vai diễn nổi tiếng trong The Bodyguard, The Preacher's Wife và những bộ phim đáng nhớ khác. Với một loạt các dự án sáng tạo, Houston nổi lên như một trong những ngôi sao sung mãn nhất khám phá sự giao thoa của âm nhạc, điện ảnh và văn hóa đại chúng.

Houston sành điệu về phong cách là một người nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc, sử dụng nhiều xu hướng hàng đầu của thập niên 80 và 90 để tạo ra những khoảnh khắc thời trang khó quên. Cho dù đó là bộ đồ theo trend thể thao hay một chiếc váy đính sequin tại các lễ trao giải lớn nhất của âm nhạc hoặc khi khác, cô mặc những chiếc áo blazer quá khổ khi thu âm các bài hát hit. Nhìn chung,, phong cách khác biệt của Houston thời kỳ đó không bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng. Đến tận bây giờ, nhiều trang phục biểu diễn của cô vẫn gây ảnh hưởng cho lớp đàn em ca sĩ kế cận bởi đạt hiệu quả cao trên sân khấu.

Chúng ta cùng ngắm lại những khoảnh khắc thời trang phong cách nhất của nữ diva lừng danh để thấy một biểu tượng phong cách và âm nhạc là như thế nào!

