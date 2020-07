Những chiếc áo phông dễ chịu nhất may từ vải gì?

Thứ Hai, ngày 20/07/2020 10:11 AM (GMT+7)

Bông là chất liệu phổ biến nhưng thời trang hiện đại không chỉ phụ thuộc vào bông mà có rất nhiều lựa chọn khác để tạo nên chiếc áo phông mong muốn của bạn.

Mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn bông có sẵn, nhưng bông không phải là lựa chọn duy nhất. Có những loại vải khác rất phù hợp với áo phông.

Lanh

Một số áo phông tốt nhất được làm từ vải lanh. Vải lanh có kết cấu dệt bởi vì nó được làm từ cây lanh.

Điều đó làm cho nó nhẹ, thoáng khí, và khi nó hút ẩm, nó là một loại vải tuyệt vời để mặc trong những tháng mùa hè. Vải lanh thực sự trở nên tốt hơn khi nó ẩm ướt. Với mỗi lần giặt, vải lanh trở nên mềm hơn.

Nhưng nếu bạn ghét ủi, bạn có thể muốn tránh vải lanh vì nó dễ nhăn vô cùng.

Lycra

Hầu hết chúng ta nghĩ ngay đến thương hiệu Spandex khi nghe thuật ngữ lycra. Nó có một chất liệu co giãn thường được thêm vào áo phông và các loại quần áo khác. Bạn thường tìm thấy lycra trong quần áo thể thao vì chất liệu có giãn cho phép cơ thể bạn cử động dễ dàng.

Polyester

Polyester sử dụng phổ biến trong sản xuất áo phông từ những năm 1970. Nó đã được sử dụng rộng rãi hồi đó nhưng nó vẫn là một loại vải phổ biến.

Điều đó bởi vì polyester là một loại vải thực sự mạnh mẽ. Nó khô nhanh và có thể chống nấm mốc.

Những người ghét công việc như giặt và ủi sẽ yêu thích polyester. Nó rất dễ giặt và khô và vẫn giữ được hình dạng sau nhiều lần giặt.

Nó cũng thắng được sự co lại hoặc kéo giãn và nó không cần ủi.

Rayon

Đối với những người yêu thích lụa nhưng không muốn chi quá nhiều tiền, rayon là một lựa chọn tuyệt vời. Nó làm từ sợi nhân tạo được tạo ra từ cây, bông và thực vật.

Các nhà sản xuất dệt hoặc đan rayon thành một loại vải mềm mượt, thoáng khí dễ dàng. Rayon là tuyệt vời để nhuộm và có khả năng hấp thụ cao.

Rayon có co giãn không? Rayon hoàn toàn có thể co rút. Nó là loại vải yếu có thể co lại hoặc giãn theo thời gian nếu không được xử lý đúng cách. Tốt nhất để giặt khô vải rayon. Ngoài ra, nó khá dễ nhăn.

Modal

Modal là một dạng rayon được làm từ sợi thực vật gỗ sồi. Điều đó mang lại cho nó một vẻ đẹp và một cảm giác trơn mượt.

Bạn có thể thích cảm giác tuyệt vời như thế nào khi chạm vào. Và nó khô nhanh sau khi bị ướt, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời trong mùa hè cho những chiếc áo phông tốt nhất.

Modal chống co ngót và phai màu. Nó cũng giữ được khả năng mềm mại và không bị hỏng nhanh như rayon thông thường.

Pha trộn (Blends)

Thông thường các loại áo khác nhau mà bạn thấy được bán trong cửa hàng có chứa hai hoặc ba chất liệu khác nhau được gọi là pha trộn.

Kết hợp hai hoặc nhiều loại vải cho phép những phẩm chất tốt nhất xuất hiện làm cho những chiếc áo phông tốt nhất cảm thấy tuyệt vời và tồn tại mãi mãi.

Phổ biến nhất là hỗn hợp bông và polyester. Chất liệu vải cotton vẫn mát và nhẹ trong khi polyester làm cho áo chắc chắn và chống nhăn.

Một sự pha trộn là một lựa chọn tốt nếu bạn lên kế hoạch biến áo phông trơn của bạn thành một thứ gì đó mát mẻ hơn nhiều.

Vải dệt

Bạn có biết những chiếc áo phông tốt nhất đều được làm từ vải dệt không, câu trả lời dưới đây:

Vải dệt trơn

Một tấm vải dệt trơn dễ nhăn. Nó cũng ít thấm hơn các loại dệt khác.

Kiểu dệt này là tốt nhất cho các loại áo mặc trong những ngày mát mẻ hoặc trong môi trường làm việc.

Vải dệt đầu cuối

Tương tự như kiểu dệt trơn, kiểu dệt đầu cuối xen kẽ các màu tạo ra hiệu ứng thạch cao. Những loại vải này là một lựa chọn nhẹ tốt cho thời tiết ấm áp.

Vải dệt Voile

Một loại vải dệt Voile là một loại vải mềm, mỏng và nhẹ. Bạn có thể thấy những loại vải này rất tuyệt trong thời tiết nóng vì nó thoáng khí.

Vải dệt chéo

Hãy thử một loại vải dệt chéo nếu bạn đang tìm kiếm một loại vải chống nhăn mà rất dễ chăm sóc. Những loại vải này cũng có nhiều loại như xương cá, chino, denim, houndstooth, gabardine và cavalry.

Vải dệt Oxford

Dệt Oxford là một chất liệu áo phổ biến. Những loại áo này tạo cảm giác mịn màng và mềm mại hơn các loại vải khác. Nó cũng đắt hơn vải thông thường.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-chiec-ao-phong-de-chiu-nhat-may-tu-vai-gi-502020207101273.htm