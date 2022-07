Nhìn lại phong cách thời trang tiên phong của cặp chị em là biểu tượng style Y2K

Rất lâu trước thời của những người có ảnh hưởng trên Pinterest, Tumblr và Instagram, cặp song sinh nhà Olsen đã được công chúng tìm kiếm để lấy cảm hứng phong cách thời trang.

Trong nhiều năm, hai chị em song sinh liên tục đặt tiêu chuẩn cho gu ăn mặc thời trang không chỉ với phong cách đường phố mà còn với trang phục trên màn ảnh Y2K của họ trong các bộ phim như It Takes Two, Our Lips is Sealed và Getting There.

Quỹ đạo phát triển ấn tượng của bộ đôi từ những ngôi sao của Hollywood đến những người đi đầu trong ngành thời trang đã được khởi đầu bằng việc thành lập thương hiệu quần áo đoạt giải thưởng CFDA của họ, The Row, vào năm 2006, mô phỏng phong cách ăn mặc trang trọng nhưng lại casual của họ

Vào ngày sinh nhật của cặp đôi, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những vai diễn và kiểu dáng mang tính biểu tượng nhất trên màn ảnh của cặp song sinh Olsen.

Michelle Tanner (Full House, 1987-1995)

Thái độ hầm hố và xấu tính đặc trưng của Michelle đã hoàn thiện với bộ trang phục không ngừng táo bạo của cô, bao gồm sự kết hợp dày đặc của chấm bi, màu đậm, bản in hoa và áo cánh có hoa văn rực rỡ. Michelle không chỉ luôn sánh ngang với các xu hướng của thập niên 90 ngay cả khi còn rất trẻ (tính đến cuối chương trình, cô ấy mới 8 tuổi), mà cô ấy còn thường xuyên đi xa hơn để biến chúng thành phong cách của riêng mình.

Amanda Lemmon và Alyssa Callaway (It Takes Two, 1995)

Trong bộ phim hài gia đình này với cốt truyện Prince and Pauper-esque, Alyssa Callaway (Ashley Olsen) và Amanda Lemmon (Mary-Kate Olsen), sử dụng ngoại hình giống hệt nhau vì lợi ích của họ và cố gắng hoán đổi mạng sống, mỗi người đều khao khát được trải nghiệm những người khác cách sống. Giữa những trò đùa tai quái của mình, hai cô gái mặc quần áo theo phong cách trái ngược nhau rất nổi bật, với một người mặc áo trễ vai, áo thun quá khổ và giày snapback gợi nhớ đến phong cách đường phố thập niên 90, trong khi người kia thường mặc váy công chúa với tay áo phồng kết hợp với găng tay dài đến cổ tay thanh lịch.

Emily và Tess Tyler (Billboard Dad, 1998)

Thật phù hợp khi những bộ trang phục được giới thiệu trong một bộ phim lấy bối cảnh ở Los Angeles vào năm 1998 hiện là đỉnh cao của phong cách ăn mặc của cô gái LA. Xuyên suốt bộ phim này, Mary-Kate và Ashley không mang theo phong cách hoài cổ, sắc thái pha màu, những chiếc áo spaghetti-strap, và một loạt các kiểu cắt tóc vui nhộn và thú vị, tương tự như những kiểu tóc đang càn quét mạng xã hội của chúng ta ngày nay.

Maddie và Abby Parker (Our Lips are Sealed, 2000)

Mary-Kate và Ashley đã mang đến phong cách Y2K trong bộ phim hành động và lãng mạn này được phát hành vào đầu thế kỷ. Với vòng cổ, áo phông họa tiết, băng đô rực rỡ và váy liền màu trong nhiều ngày, Our Lips are Sealed chứa đựng một số cảnh phim đáng nhớ nhất của cặp đôi này.

Chloe và Riley Lawrence (Winning London, 2001)

Tham gia một chuyến đi đến London để đại diện cho Vương quốc Anh cho trường trung học của họ tại London International Model United Nations, Chloe và Riley Lawrence thấy mình bị cuốn vào khung cảnh, mua sắm và thậm chí là sự lãng mạn mà thành phố này mang lại. Cặp song sinh cũng không kiềm chế khi nói đến trang phục của họ, áo khoác thể thao da đỏ, tie-dye, quần ống loe và áo tank top.

Jane và Roxy Ryan (New York Minute, 2004)

Trong bộ phim cuối cùng của cặp song sinh Olsen với nhau cho đến nay, cặp đôi này đóng vai chị em với những tính cách khác nhau rất nhiều cùng tham gia vào một cuộc phiêu lưu trong the Big Apple. Thêm vào nét quyến rũ kỳ dị của bộ phim là những bộ trang phục mà các nhân vật cặp song sinh mặc, bao gồm áo khoác nhung đỏ ruby ​​với lớp lót da báo, áo khoác da màu xanh mòng

