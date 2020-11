Nhẫn vĩnh cửu, món quà của tình yêu

Thứ Sáu, ngày 17/07/2020 08:57 AM (GMT+7)

Nhẫn vĩnh cửu có lịch sử rất lâu đời từ thời Ai cập cổ đại, chúng đại biểu cho tình yêu và sự trường tồn vĩnh cửu, là một món quà đầy ý nghĩa cho các cặp đôi.

Có nhiều lý do tại sao một chiếc nhẫn vĩnh cửu “eternity ring” là một món quà kỷ niệm để đánh dấu một khoảnh khắc đặc biệt trong một mối quan hệ như sự ra đời của một đứa trẻ. Nhẫn vĩnh cửu thường bao gồm một dải kim loại quý với một chuỗi kim cương hoặc đá quý được cắt giống hệt nhau để tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Dưới đây là 10 điều bạn nên biết về những chiếc nhẫn vĩnh cửu.

1. Khái niệm về chiếc nhẫn vĩnh cửu có thể được truy nguyên về 4.000 năm trước vào thời Ai Cập cổ đại, những người Ai cập trao tặng nhau những tín vật như đại diện của cả tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu. Các ví dụ ban đầu bao gồm một vòng tròn bằng kim loại được đặt với đá đính ở nửa trên của vòng hoặc kéo dài toàn bộ chu vi. Một số thiết kế có hình một con rắn ăn đuôi của chính nó, biểu thị sự vô hạn và vòng luân hồi sinh tử, được gọi là ‘ouroboros’.

2. Nhẫn vĩnh cửu ngày nay vẫn có các tùy chọn một nửa hoặc toàn bộ, có đá quý và thường được làm bằng vàng hoặc bạch kim. Điều đó nói rằng, khả năng sáng tạo là vô tận. Trong khi chúng có thể có bất kỳ loại đá quý nào được lựa chọn, loại đá phổ biến nhất, không ngạc nhiên, là kim cương. Với sức mạnh và độ bền đáng kinh ngạc của mình, kim cương, trong nhiều thế kỷ, tượng trưng cho sự tận tâm không ngừng, lòng trung thành và tình bạn. Và, tất nhiên, chúng là viên đá quý nhất, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng đứng đầu danh sách khi nói về lòng thành hay sự lãng mạn. Nhưng kim cương cũng được cho là đại diện cho tương lai, đóng vai trò như một lời hứa về một cuộc sống vĩnh cửu gần gũi với nhau. Khi được đặt trong một chiếc nhẫn vĩnh cửu, thông điệp này được phóng to bằng cách bao quanh ngón tay trong một dải ý nghĩa không bao giờ kết thúc.

3. Sự phổ biến của chiếc nhẫn kim cương vĩnh cửu có từ những năm 1960 và tất cả nhờ vào một chiến dịch quảng cáo thông minh của thương hiệu kim cương DeBeer. Theo một nhà báo điều tra có tên Edward Jay Epstein, công ty đã có một thỏa thuận bí mật với Liên Xô, theo đó họ đã đồng ý mua 90-95% số kim cương chưa cắt do Nga sản xuất để đổi lấy một kênh duy nhất kiểm soát nguồn cung đá quý này của thế giới . Những viên kim cương của Liên Xô này nhỏ (thường dưới 0,25 carat) vì vậy, để tránh phải dự trữ, DeBeer đã đưa ra một kế hoạch khá tinh vi. Họ đã sử dụng những viên đá tinh xảo để làm nhẫn vĩnh cửu và quảng bá chúng làm quà tặng cho các ông chồng tặng vợ. Một khẩu hiệu quảng cáo có nội dung: “Cô ấy cưới bạn vì giàu hay nghèo. Hãy cho cô ấy biết nó sẽ diễn ra như thế nào”.

4. Theo truyền thống, kim cương được tặng để kỷ niệm một cặp vợ chồng kỷ niệm 60 năm ngày cưới, nhưng ít ai trong chúng ta chờ đợi lâu như vậy. Nhẫn vĩnh cửu hiện đại được đại diện cho một loạt các lý do: một số người trong chúng ta tặng chúng như một món quà sau một năm kết hôn, một số sau 10 năm. Những người khác chọn một loại cột mốc khác nhau, chẳng hạn như sự ra đời của đứa con đầu lòng. Trong trường hợp này, đá khai sinh cho con thường được kết hợp với kim cương để thêm vào giá trị tình cảm của chiếc nhẫn. Nhẫn vĩnh cửu cũng phổ biến với những người muốn nâng cấp nhẫn cưới của họ, có lẽ vì họ ở vị trí tài chính tốt hơn so với khi họ mua nhẫn cưới ban đầu.

5. Nhẫn vĩnh cửu có nhiều kiểu khác nhau trên một số cấu hình có sẵn. Nhẫn được tạo ra trên một cỗ máy đặt kim cương để đảm bảo đạt được một kết thúc hoàn hảo mỗi lần. Có nhiều tùy chọn khác nhau nhưng phổ biến nhất là cài đặt claw, làm tăng số góc mà ánh sáng có thể chạm tới đá, dẫn đến độ sáng lớn hơn. Hình dạng phổ biến nhất của kim cương là đá tròn.

6. Nhiều người chọn đeo nhẫn vĩnh cửu của họ cùng với nhẫn cưới và nhẫn đính hôn, hoặc thậm chí thay cho nhẫn cưới của họ. Vậy tại sao ở ngón thứ ba của bàn tay trái? Chà, người ta nói rằng người Ai Cập cổ đại tin rằng một mạch máu chạy từ ngón đeo nhẫn trên bàn tay trái trực tiếp đến trái tim. Trong khi không có bằng chứng sinh học để hỗ trợ lý thuyết này, truyền thống vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay.

7. Khi nói đến nhẫn đính hôn của người nổi tiếng thời hiện đại, lớn hơn là tốt hơn. Tuy nhiên, trở lại những năm năm mươi, sự thanh lịch tinh tế là thứ tự trong ngày đối với biểu tượng Hollywood Audrey Hepburn. Khi nam diễn viên người Mỹ Mel Ferrer cầu hôn ngôi sao vào năm 1954, anh đã tặng cô dâu tương lai của mình với một chiếc nhẫn vĩnh cửu bạch kim mảnh mai được đính kim cương cắt baguette. Khi hai người kết hôn vài tháng sau đó, sau đó anh tặng cô hai chiếc nhẫn cưới, bằng vàng và vàng hồng, cả hai đều được khắc ngày cưới.

8. Marilyn Monroe đã đi xa hơn một bước và chọn đeo nhẫn vĩnh cửu như nhẫn đính hôn và nhẫn cưới kết hợp khi cô kết hôn với huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio trong cùng năm mà Hepburn và Ferrer kết hôn. Chiếc nhẫn vĩnh cửu bằng bạch kim được đặt 36 viên kim cương cắt baguette, cuối cùng sẽ được bán với giá đáng kinh ngạc 77.500 đô la Mỹ (gấp 15 lần ước tính của nó, mặc dù có một viên đá bị mất) khi nó được bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie ở New York năm 1999.

9. Nổi tiếng vì tình yêu với những viên ngọc quý, Elizabeth Taylor, ngôi sao Hollywood không có ý định chỉ mua một chiếc nhẫn đơn giản làm nhẫn cưới của cô khi cô kết hôn với nam diễn viên Richard Burton cả hai lần! Năm 1964, và cho cuộc hôn nhân thứ hai của họ vào năm 1975, Burton đã trao cho Taylor chiếc nhẫn vĩnh cửu kim cương - chiếc đầu tiên, một dải kim cương vĩnh cửu cắt bằng baguette được gắn lên nhẫn bằng vàng; thứ hai, một dải kim cương hình bát giác cắt tròn được gắn lên nhẫn vàng trắng. Khi những chiếc nhẫn được bán cùng nhau tại nhà đấu giá Christie, như là một phần của Bộ sưu tập Elizabeth Taylor vào năm 2011, cặp đôi đã mang về mức giá ấn tượng 1.022.500 đô la Mỹ.

10. Chiếc nhẫn vĩnh cửu thậm chí đã truyền cảm hứng cho một loại nước hoa. Năm 1987, một năm sau khi kết hôn với Kelly Rector, nhà thiết kế thời trang Calvin Klein đã mua cho vợ mới của mình một chiếc nhẫn vĩnh cửu bằng vàng và kim cương tại buổi bán bất động sản của The Jewels of the Duchess of Windsor. Chiếc nhẫn, được cho là được khắc chữ ‘Eternity’, theo chỉ thị của cựu vương Edward VIII, và biểu tượng lãng mạn gắn liền với nó, đã truyền cảm hứng cho Klein đến nỗi ông đặt tên cho mùi hương tiếp theo của mình theo nó. Ra mắt vào năm 1988, Eternity của Calvin Klein trở thành một trong những nhãn hiệu nước hóa thành công nhất thời đại của nhà thiết kế.

