Nguồn gốc của thời trang Steampunk cầu kỳ và ấn tượng

Thứ Hai, ngày 04/07/2022 14:18 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mặc dù thuật ngữ steampunk đã có từ trước, nhưng khái niệm này đã trở nên nổi tiếng bởi K.W. Jeter trong cuốn tiểu thuyết SCI-FI năm 1979 của mình, Morlock Night.

Nguồn gốc của thời trang Steampunk

Một trong những yếu tố cốt lõi của thẩm mỹ steampunk là tính độc đáo của phong cách quần áo. Chính thức được công nhận là một phong cách của riêng mình vào thời trang cuối thập niên 80, thời trang steampunk trở thành một chủ đề nóng trong điện ảnh và ngành công nghiệp thời trang. Ngày nay, với phong cách chiết trung pha trộn giữa cũ và mới, thời trang steampunk đang phát triển mạnh trong thế giới Cosplay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mặc trang phục steampunk như phong cách thời trang hàng ngày của họ.

Sự phát triển của thời trang Steampunk

Trong suốt thế kỷ 20, thời trang steampunk phát triển cùng với quần áo goth và phong trào punk là những thể loại quan trọng của ngành thời trang. Ngày nay, có sự trùng lặp giữa thẩm mỹ gothic và steampunk, với hai thể loại này thường liên kết với nhau. Tuy nhiên, trong khi cả hai thể loại bao gồm áo lót, áo khoác, áo khoác, mũ và đồ da thủ công, thì thời trang gothic và steampunk trông khá khác biệt và dễ nhận ra. Hội nghị steampunk đầu tiên, được gọi là SalonCon, diễn ra vào năm 2006 và đã chứng kiến ​​những người đam mê steampunk mặc những bộ trang phục mô tả sự pha trộn giữa nét lãng mạn thời Victoria và tính thẩm mỹ của chủ nghĩa cổ điển retro.

Năm 2010, các thương hiệu thiết kế cao cấp như Prada, Versace, Chanel và Christian Dior bắt đầu giới thiệu thời trang steampunk lấy cảm hứng từ tân Victoria trên sàn diễn của họ. Trong thập kỷ qua, thời trang steampunk đã phát triển để phù hợp với các tiện ích và trang phục, trang phục và kiểu tóc trở nên chi tiết hơn, trang điểm và trang sức gần với thời đại lịch sử được miêu tả hơn.

Trang phục thời trang Steampunk đẹp nhất

Một bộ trang phục steampunk chung chung phải mang lại sự rung cảm và cảm giác sang trọng, thẩm mỹ khải huyền và những ám chỉ lãng mạn. Tuy nhiên, yếu tố ‘steam’ chính là bản chất mang đến cho trang phục steampunk phong cách Victoria - một phong cách steampunk mang hơi hướng hoài cổ. Thời kỳ công nghiệp bắt đầu là khi động cơ hơi nước ra đời và thời kỳ mà thẩm mỹ steampunk bắt nguồn từ đó. Vẻ ngoài của những ngày đó đã tiên tiến và tiến bộ như ngày nay; sự khác biệt duy nhất là công nghệ thời đó chạy bằng hơi nước, trong khi công nghệ ngày nay là chạy bằng điện.

Tương tự, giống như động cơ hơi nước phức tạp hơn, lớn và ồn ào hơn, thời trang steampunk cũng là một kiểu dáng nổi bật với các chi tiết lộng lẫy và phụ kiện độc đáo. Đối với phụ nữ, phong cách thời trang steampunk được thống trị bởi những chiếc váy dài thướt tha và những chiếc áo khoác vương giả. Vòng váy có hình elip với phần sau đầy đặn hơn và phần thân trước hẹp hơn.

Vào thế kỷ 20, những chiếc váy loe và những chiếc váy quá khổ được tạo ra để trông ‘đáng sợ’ trở nên khá phổ biến. Cũng là một phần của kiểu váy steampunk thông thường, áo nịt ngực đóng vai trò như một món đồ tuyên bố thay vì một chiếc áo lót tiện dụng. Áo nịt ngực thời đại Victoria có chất liệu thổ cẩm hoặc da với các chi tiết bằng thép và kim loại như hạt đồng.

Theo thời gian, hình thêu và các chi tiết trở nên khó nắm bắt hơn, và những chiếc váy có các hạt lấp lánh, vòng đeo tay và các hình thêu phức tạp khác. Ngày nay, trang phục steampunk hiện đại kết hợp thời trang streetwear, thẩm mỹ gothic, đường nét và các chi tiết phức tạp. Trang phục steampunk của nam giới bao gồm các yếu tố của lịch sử thay thế và công nghệ hơi nước kết hợp với đồng hồ steampunk công nghệ hiện đại và tính thẩm mỹ của quần áo lễ hội.

Nguồn cảm hứng thời trang Steampunk

Thẩm mỹ steampunk được tìm thấy trong các tác phẩm trước đây như The Brother’s Grimm, The League Of Extra Extra Gentlemen, và Sucker Punch, miêu tả các nhà thám hiểm, binh lính, nữ bá tước, kẻ giết người và lãnh chúa. Bộ truyện tranh Liên minh những quý ông phi thường của Alan Moore cũng là một đại diện tiêu biểu cho thẩm mỹ học steampunk. Câu chuyện xảy ra trong thời đại Victoria tưởng tượng và có các nhân vật nổi tiếng của thế kỷ 19 như Tiến sĩ Jekyll, Ông Hyde, người đàn ông vô hình,...

Hollywood cũng mô tả một số khía cạnh của thời trang steampunk trong các bộ phim nổi tiếng thế giới như Sherlock Holmes, Van Helsing, Mad Max và Wild Wild West. Một nguồn cung cấp trang phục steampunk tuyệt vời và kiểu xã hội steampunk là chương trình tội phạm Castle, với toàn bộ tập dành riêng cho thời trang steampunk. Series truyền hình thực tế của Mỹ America Next Top Model cũng là một nguồn cung cấp váy steampunk tuyệt vời, đáng chú ý là tập phim năm 2013 nơi các người mẫu tranh tài trong một buổi chụp hình theo chủ đề steampunk.

Nguồn: http://danviet.vn/nguon-goc-cua-thoi-trang-steampunk-cau-ky-va-an-tuong-50202247141828285.htmNguồn: http://danviet.vn/nguon-goc-cua-thoi-trang-steampunk-cau-ky-va-an-tuong-50202247141828285.htm