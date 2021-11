Netflix đặt một chân vào giới thời trang nhờ phim hot "Emily ở Paris"

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 07:42 AM (GMT+7)

Đầu năm nay, Netflix đã ra mắt cửa hàng trực tuyến chính thức, nơi du khách có thể tìm và mua nhiều loại sản phẩm khác nhau liên quan đến loạt phim truyền hình nổi tiếng nhất của hãng. Bây giờ, "hàng hóa" của nền tảng phát trực tuyến cho phim "Emily ở Paris" đã đến. Trong cửa hàng trực tuyến, bạn có thể mua các bộ sưu tập đặc biệt để ăn mặc theo kiểu Parisienne. Emily ở Paris, theo nhiều cách, là sự hồi sinh của Sex & the City, đặc biệt là từ quan điểm thời trang (nhờ nhà thiết kế trang phục Patricia Field).

Bộ phim đã đạt tổng cộng gần 60 triệu lượt stream chỉ trong tháng đầu tiên nhờ sự kết nối của nó với thế giới thời trang. Đối với buổi ra mắt mùa thứ hai của chương trình vào ngày 22 tháng 12, Netflix sẽ khai trương một cửa hàng trực tuyến hợp tác với Viacom CBS (chủ sở hữu của MTV Entertainment Studios, nhà sản xuất của chương trình). Nhiều thương hiệu cao cấp sẽ tham gia, hầu hết đều liên quan đến tủ quần áo của Lily Collins và các nhân vật chính khác trong phim. Sẽ có mặt của AZ Factory, một thương hiệu do Alber Elbaz thành lập, cũng như đồ trang sức của Roberto Coin và một loạt sản phẩm may mặc của Maison Michel, Goossens Paris, Causse Gantier và Barrie — tất cả các thương hiệu do Chanel sở hữu. Thương hiệu thời trang nghỉ dưỡng My Beachy Side cũng sẽ tham gia với các tập phim được quay ở Saint-Tropez.

Trong cửa hàng, bạn có thể tìm thấy mọi thứ, từ những chiếc bánh macaron đặc biệt do đầu bếp bánh ngọt Pierre Hermé chế biến cho đến những chiếc hoa tai Roberto Coin. Ngoài ra sẽ có sẵn những chiếc vòng cổ, mắt kính, túi xách để giúp bạn có được tủ đồ sành điệu của Emily Cooper. Ngoài cửa hàng trực tuyến, các sản phẩm cũng sẽ có sẵn trên Saks.com và tại một số địa điểm của Saks. Các mặt hàng mới sẽ được bổ sung vào tháng Giêng năm sau.

Emily ở Paris đã trở thành một phương tiện để Netflix bước vào thế giới thời trang, một sự hợp nhất đã được thấy trong loạt phim Halston và bộ sưu tập capsule liên quan của nó. Hơn nữa, cùng với sự ra mắt toàn cầu của bộ phim viễn tây The Harder They Fall, Netflix sẽ hợp tác với Balmain. Bộ sưu tập sẽ có sẵn trên cửa hàng điện tử và Farfetch của nền tảng, cũng như một số cửa hàng được chọn.

Nguồn: http://danviet.vn/netflix-dat-mot-chan-vao-gioi-thoi-trang-nho-phim-hot-emily-o-paris-502021131174110573.htm